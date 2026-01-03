Γύρω στις 4:15 περίπου σήμερα τα ξημερώματα, λήφθηκε πληροφορία στην Αστυνομία, για φωτιά σε οχήματα που βρίσκονταν σταθμευμένα σε περιφραγμένο χώρο σε βιομηχανική περιοχή της επαρχίας Πάφου.

Στο μέρος μετέβησαν μέλη της Αστυνομίας καθώς και της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας όπου και κατέσβησαν την φωτιά. Από τις πρώτες εξετάσεις που διενεργήθηκαν στη σκηνή, διαπιστώθηκε ότι καταστράφηκαν ολοσχερώς, ένα αρθρωτό φορτηγό όχημα, ένα ρυμουλκούμενο τροχόσπιτο ενώ προκλήθηκαν εκτεταμένες ζημιές και σε αυτοκίνητο, όλα ιδιοκτησίας 62χρονου.

Η σκηνή αποκλείστηκε και αναμένεται εντός της ημέρας, η διενέργεια περαιτέρω εξετάσεων.

Το ΤΑΕ Πάφου, συνεχίζει τις εξετάσεις.