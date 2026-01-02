Τη λήψη άμεσων μέτρων για την προστασία των αιγοπροβατοτρόφων στα κατεχόμενα ζήτησε από τους «αρμόδιους» ο πρόεδρος του «συνδέσμου προστασίας της Καρπασίας», Ντουρσούν Τσεμπί, κάνοντας λόγο για μια από τις δυσκολότερες περιόδους στην ιστορία του κλάδου.

Σε γραπτή του δήλωση, ο κ. Τσεμπί απηύθυνε έκκληση στους «αρμόδιους» να ενεργοποιήσουν μηχανισμούς στήριξης για τα ζωντανά αμνοερίφια που δεν μπορούν να πουλήσουν και να ρυθμίσουν το ζήτημα της εισαγωγής κρέατος. Όπως επεσήμανε, αν και τα αμνοερίφια που γεννήθηκαν το 2025 έχουν φτάσει σε ηλικία σφαγής, η πώλησή τους έχει ουσιαστικά παγώσει, με αποτέλεσμα να αυξάνεται δυσβάσταχτα το κόστος συντήρησής τους για τους παραγωγούς ενόψει και των νέων γεννήσεων στα τέλη Ιανουαρίου.

Ο κ. Τσεμπί αναφέρθηκε και στο ζήτημα του ανταγωνισμού, αναφέροντας ότι συνεχίζεται η ροή κρέατος από τις ελεύθερες περιοχές, γεγονός που, κατά τον ίδιο, πλήττει τον Τουρκοκύπριο παραγωγό, ο οποίος αδυνατεί να ανταγωνιστεί τα εισαγόμενα προϊόντα λόγω του υψηλού κόστους των ζωοτροφών και των χρεών.

Σύμφωνα με τον ίδιο, εάν δεν στηριχθεί άμεσα ο κτηνοτρόφος, πολλοί μικροί παραγωγοί θα αναγκαστούν να εγκαταλείψουν το επάγγελμα, οδηγώντας σε τερματισμό της «εγχώριας» παραγωγής κρέατος, αύξηση της εξάρτησης από το εξωτερικό και άνοδο των τιμών.

Πηγή: ΚΥΠΕ