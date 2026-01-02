To Διοικητικό Συμβούλιο της Παγκύπριας Συντεχνίας Ισότητα απεύθυνε εγγραφώς στον Γενικό Λογιστή της Δημοκρατίας Ανδρέα Αντωνιάδη αίτημα για προσαρμογή του υπολογισμού μισθοδοσίας- παρακράτησης φόρου βάσει των νέων φορολογικών ελαφρύνσεων που περιλαμβάνει ο νόμος του 2025.

Η Ισότητα αιτείται όπως οι νέες φορολογικές ελαφρύνσεις «έχουν άμεσο και ουσιαστικό αντίκτυπο στην καθημερινότητα των δημοσίων υπαλλήλων, με τον υπολογισμό της μηνιαίας παρακράτησης φόρου στα νέα δεδομένα».

Όπως αναφέρει τυχόν υπολογισμός του φόρου εισοδήματος βάσει του ακαθάριστου εισοδήματος, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι προσωπικές εκπτώσεις, θα στερεί -έστω και προσωρινά- πολύτιμη ρευστότητα από οικογένειες που την έχουν πραγματική ανάγκη.

«Θεωρούμε δίκαιο και σκόπιμο η φορολογία να αντικατοπτρίζει εξαρχής την πραγματική φοροδοτική ικανότητα του κάθε υπαλλήλου, αυξάνοντας το καθαρό διαθέσιμο εισόδημά του κάθε μήνα», προσθέτει και παρακαλεί όπως γίνουν οι απαραίτητες ρυθμίσεις στο λογισμικό μισθοδοσίας ώστε να συνυπολογίζονται μηνιαίως η οικογενειακή κατάσταση και τα στεγαστικά δεδομένα.

Επιπρόσθετα, αναφέρει ότι θα ήταν εξαιρετικά χρήσιμο, ο Γενικός Λογιστής να απευθύνει ανάλογες συστάσεις και προς τα λογιστήρια των Οργανισμών Δημοσίου Δικαίου, διασφαλίζοντας την ενιαία εφαρμογή δίκαιης πολιτικής σε όλο τον ευρύτερο δημόσιο τομέα.

Πηγή: ΚΥΠΕ