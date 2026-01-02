Στο 116% της κανονικής για τον μήνα ανήλθε η μέση ποσότητα βροχόπτωσης που σημειώθηκε από την 1η Δεκεμβρίου μέχρι τις 8.00 το πρωί της 1ης Ιανουαρίου στις ελεύθερες περιοχές της Δημοκρατίας, σύμφωνα με προκαταρκτικά στοιχεία που δημοσίευσε την Παρασκευή το Τμήμα Μετεωρολογίας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, η μέση ολική ποσότητα βροχόπτωσης από την 1η Δεκεμβρίου μέχρι τις 8.00 το πρωί της 1ης Ιανουαρίου ανήλθε στα 122,8 χιλιοστά, σε σύγκριση με 105,6 χιλιοστά, που είναι η κανονική βροχόπτωση για τον μήνα.

Η συνολική βροχόπτωση από την 1η Οκτωβρίου, που είναι η έναρξη του υδρολογικού έτους, μέχρι την 1η Ιανουαρίου ήταν 159,2 χιλιοστά, που αντιστοιχεί στο 83% της κανονικής βροχόπτωσης για την περίοδο αυτή (191,6).

Η μεγαλύτερη ποσότητα βροχόπτωσης τον Δεκέμβριο σημειώθηκε στον σταθμό Πόλης Χρυσοχούς με 219,2 χιλιοστά, που αντιστοιχεί στο 220% της κανονικής για τον μήνα Δεκέμβριο για τον συγκεκριμένο σταθμό, στην περιοχή Σταυρού της Ψώκας με 249,3 χιλιοστά - ποσοστό 154% της κανονικής, στον σταθμό Αθαλάσσας στη Λευκωσία με 83,3 χιλιοστά που αντιστοιχεί στο 144% και στην Αθηένου, με 88,1 χιλιοστά και με ποσοστό επίσης 144% για τον συγκεκριμένο σταθμό.

Για τον Ιανουάριο, μεταξύ της 1ης του μήνα και τις 8.00πμ της Παρασκευής, η μέση συνολική βροχόπτωση ήταν 0,1 χιλιοστό.



Πηγή: ΚΥΠΕ