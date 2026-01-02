Ο φετινός χειμώνας δείχνει επιτέλους τα «δόντια» του, με το ψύχος να γίνεται αισθητό σε ολόκληρη την Κύπρο.



Μάλιστα, σύμφωνα με το Kitasweather, την ψεσινή νύκτα η θερμοκρασία έπεσε μόλις στους μείον 6 βαθμούς Κελσίου στο Τρόοδος και πιο ειδικά στο Χρώμιο.



Οι ορεινές περιοχές και ιδιαίτερα το Τρόοδος βρέθηκαν στο επίκεντρο, καθώς οι θερμοκρασίες κατρακύλησαν σε επίπεδα που δεν έχουμε δει μέχρι στιγμής φέτος, επιβεβαιώνοντας ότι διανύουμε μια πολύ κρύα στιγμή του χειμώνα.



Η ανάρτηση του Kitasweather:



