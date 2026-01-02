Η Ιωάννα Κακουλλή, Καθηγήτρια Αρχαιολογίας, έφυγε από τη ζωή, όπως γνωστοποίησε ο Σταύρος Μαλάς σε ανάρτηση του. Ο ίδιος στην ανάρτηση αποχαιρετά με βαθιά θλίψη την Ιωάννα, υπογραμμίζοντας τη σημαντική συμβολή της στον τομέα της επιστήμης της πολιτιστικής κληρονομιάς και της αρχαιομετρίας. Έτσι επισημαίνει τον μοναδικό τρόπο με τον οποίο γεφύρωσε την τεχνολογία, την ιστορία και τη συντήρηση μνημείων και έργων τέχνης. Όπως σημειώνει, το έργο της δεν υπηρέτησε μόνο την ακαδημαϊκή γνώση, αλλά και τη βαθύτερη ανάγκη των κοινωνιών να προστατεύουν και να αναδεικνύουν την ιστορική τους κληρονομιά.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στο γεγονός ότι η απώλειά της αποκτά ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα, καθώς επρόκειτο σύντομα να ενταχθεί πλήρως στο Ινστιτούτο Κύπρου, αναλαμβάνοντας τη διεύθυνση του Κέντρου Επιστήμης και Τεχνολογίας στην Αρχαιολογία. Σύμφωνα με τον Σταύρο Μαλά, η παρουσία της θα αποτελούσε πηγή έμπνευσης, διεθνούς δικτύωσης και νέων συνεργειών.

Πέρα από την επιστημονική της πορεία, ο Σταύρος Μαλάς αναφέρεται με θερμά λόγια στον άνθρωπο Ιωάννα Κακουλλή, περιγράφοντάς την ως ευγενική, καλοσυνάτη, εργατική και σεμνή, με γνήσιο ενδιαφέρον για τους άλλους. Σε προσωπικό τόνο, θυμάται τη γνωριμία τους από τα σχολικά χρόνια, μιλώντας για μια «φωτεινή και γλυκιά μνήμη» και για έναν άνθρωπο που διατήρησε την καθαρότητα ψυχής από την παιδική ηλικία μέχρι την κορυφή της επιστημονικής της διαδρομής.

Η ανάρτηση κλείνει με την έκφραση ειλικρινών συλλυπητηρίων προς την οικογένειά της, τη μητέρα της Ναδίνα, τα αδέλφια της Τατιάνα και Χριστόφορο και τον σύντροφό της Γιώργο Παγιάτα, με τα λόγια:

«Ιωάννα μου, θα σε θυμόμαστε πάντα με αγάπη».









