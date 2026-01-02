Εκατοντάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν στο χιονοδρομικό κέντρο του Κραν Μοντανά της Ελβετίας, όπου ανάψαν κεριά και άφησαν λουλούδια κατά τη διάρκεια αγρυπνίας προκειμένου να αποτίνουν φόρο τιμής στη μνήμη των θυμάτων και των τραυματιών της φρικτής πυρκαγιάς που ξέσπασε τα ξημερώματα της Πρωτοχρονιάς σε πολυσύχναστο μπαρ και είχε σαν αποτέλεσμα τουλάχιστον 40 άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους και περισσότεροι από 100 να τραυματιστούν.

Ένας αυτοσχέδιος βωμός γεμάτος με λουλούδια και κεριά στήθηκε στην κορυφή του δρόμου που οδηγεί στο μπαρ όπου ξέσπασε η φωτιά.

Η ατμόσφαιρα ήταν παγωμένη κι επικρατούσε νεκρική σιγή. Πολλοί από όσους βρέθηκαν στο σημείο της τραγωδίας για να θρηνήσουν στεκόντουσαν ακίνητοι, ενώ όσοι μιλούσαν, μιλούσαν ψιθυριστά με τον πόνο να είναι ανείπωτος και βουβός.

«Δεν ήμουν εκεί, αλλά είχα πολλούς φίλους και συγγενείς που ήταν», είπε ένας νεαρός που θρηνούσε «Μερικοί πέθαναν, άλλοι είναι στο νοσοκομείο. Περίπου 10», είπε στο AFP. «Είναι κυρίως φίλοι των γονιών μου, αλλά τους γνωρίζω πολύ καλά», συμπλήρωσε. Ο ίδιος είπε ότι είχε αγοράσει λουλούδια για να τα αφήσει «ως ένα μικρό αφιέρωμα». «Είθε να αναπαυτούν εν ειρήνη».





Ομάδες φίλων αγκάλιαζαν ο ένας τον άλλον και κρατούσαν τα χέρια τους και κλαίγοντας, συμπονώντας ο ένας τον άλλον. «Ο γιος μου θα μπορούσε κάλλιστα να ήταν εκεί μέσα. Δεν ήταν μακριά», είπε στην AFP ο Πολ Μάρκινς, ο οποίος ζει στην περιοχή εδώ και 24 χρόνια. «Ήταν με την κοπέλα του, υποτίθεται ότι θα έμπαιναν μέσα. Τελικά, δεν τα κατάφεραν», είπε. «Όταν γύρισε σπίτι, ήταν πραγματικά σε κατάσταση σοκ», προσέθεσε.

Ένας φίλος του 17χρονου γιου του μεταφέρθηκε για θεραπεία στη Γερμανία, με το σώμα του καλυμμένο κατά 30% από εγκαύματα. «Υπάρχουν νεκροί και τραυματίες, και έχουμε κάποιον κοντινό μας που εξακολουθεί να αγνοείται. Δεν έχουμε νέα τους», είπε μία γυναίκα, που δεν ήθελε να κατονομαστεί «Ήταν νέοι άνθρωποι και άνθρωποι που γνωρίζαμε», είπε μια άλλη γυναίκα, που αρνήθηκε να δώσει το όνομά της. Όταν ρωτήθηκε αν ήξερε τι τους συνέβη, απάντησε: «Για μερικούς, όχι. Για μερικούς, ακόμα περιμένουμε».



Νωρίτερα, στην εκκλησία Montana-Station, τελέστηκε μία λειτουργία μνήμης για όσους έχασαν τη ζωή τους. Ακούγονταν μελαγχολική μουσική από το εκκλησιαστικό όργανο. Μετά τη λειτουργία, οι άνθρωποι συγκεντρώθηκαν έξω για να συλλέξουν τις σκέψεις τους, μερικοί φεύγοντας με δάκρυα στα μάτια. «Υπήρχε πολύς κόσμος, ήταν πολύ κατανυκτική ατμόσφαιρα και ακούστηκε ένα όμορφο κήρυγμα για την ελπίδα. Ας έχουμε τουλάχιστον αυτό: την ελπίδα», είπε ο Ζαν Κλοντ, ένας ντόπιος εκκλησιαζόμενος.



Ένας νεαρός άνδρας, που δεν μπορούσε να μιλήσει από τη συγκίνηση, είπε: «Γνωρίζαμε πολλούς φίλους των φίλων μας που ήταν εκεί. Και τους αποδίδουμε τον σεβασμό μας». «Θα μπορούσε να ήταν ο γιος μου, πολύ απλά», είπε μια πενθούσα, η Μίνα, με δάκρυα στα μάτια. «Χθες το βράδυ, ήταν απλά σύμπτωση που δεν ήταν εκεί», είπε στο AFP. «Υπάρχει μια σερβιτόρα που γνωρίζει, τον σερβίρει πάντα, είναι πολύ φιλικός μαζί της και, δυστυχώς, έχει χαθεί». Η Βερόνικα, μια ηλικιωμένη Ιταλίδα πενθούσα, που ζει στο Κραν Μοντανά εδώ και 40 χρόνια, σκούπισε τα δάκρυα από τα μάγουλά της. Είπε: «Ο πόνος των άλλων είναι ο πόνος όλων».





Ένας έφηβος που επέζησε της πυρκαγιάς δήλωσε την Πέμπτη το βράδυ στο Associated Press ότι ένας από τους φίλους του πέθανε και «δύο ή τρεις» άλλοι παραμένουν αγνοούμενοι.

Ο Αξέλ Κλαβιέ από το Παρίσι θυμήθηκε τον τρόμο που ένιωσε κρυμμένος πίσω από ένα τραπέζι και αγωνιζόμενος να αναπνεύσει. Έτρεξε επάνω και χρησιμοποίησε το τραπέζι για να σπάσει ένα παράθυρο και να ξεφύγει από τη φωτιά.

Ο 16χρονος δεν είδε την πυρκαγιά να ξεκινά, αλλά θυμήθηκε τις σερβιτόρες να φτάνουν με βεγγαλικά σε μπουκάλια σαμπάνιας πριν ξεσπάσει το «απόλυτο χάος», όπως είπε.

«Νομίζεις ότι είσαι ασφαλής εδώ, αλλά αυτό μπορεί να συμβεί οπουδήποτε. Ήταν άνθρωποι σαν εμάς», δήλωσε ο Πιεμάρκο Πάνι, 18 ετών, στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters.

«Ήταν σαν ταινία τρόμου», είπε ο Ιλάν Ατσούρ, 26 ετών, στο Reuters. «Τώρα είναι η ώρα να είμαστε μαζί, να αγαπάμε ο ένας τον άλλον, είναι σημαντικό», προσέθεσε.



