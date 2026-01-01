Ένα εντυπωσιακό και σπάνιο φυσικό φαινόμενο, που αποκαλείται «Καπουτσίνο», παρατηρήθηκε σήμερα στην παραλία της Κισσόνεργας στην επαρχία Πάφου. Το θέαμα, θυμίζει τον αφρό του καφέ καπουτσίνο, αφού φαίνεται να απλώνεται κατά μήκος της ακτής.



Δείτε το σπάνιο φαινόμενο «Καπουτσίνο» στην παραλία της Κισσόνεργας:











