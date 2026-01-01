Περιστατικό με πτώση σκαλωσιών από οικοδομή σημειώθηκε σήμερα το μεσημέρι σε κεντρική περιοχή της πρωτεύουσας, και πιο συγκεκριμένα κοντά στην οδό Στασίνου.



Συγκεκριμένα, τμήμα της σκαλωσιάς που είχε στηθεί στο εξωτερικό κατέρρευσε και έπεσε κοντά στο πεζοδρόμιο, καθώς και στο στρώμα της οικοδομής, προκαλώντας αναστάτωση σε πολίτες.



Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η πτώση έγινε κατά τη διάρκεια του μεσημεριού, σε πολυώροφο μη ολοκληρωμένο κτίριο.



Παράλληλα, πληροφορίες αναφέρουν ότι δεν υπήρξε κάποιος τραυματισμός.





