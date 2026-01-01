Σύμφωνα με ανακοίνωση του Εκπρόσωπου Τύπου της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, Πυροσβεστική Υπηρεσία το τελευταίο 24ωρο ανταποκρίθηκε σε 34 περιστατικά, από τα οποία τα 11 αφορούσαν πυρκαγιές και τα 23 ειδικές εξυπηρετήσεις.

Στην επαρχία Αμμοχώστου, λίγο πριν τη μία τα ξημερώματα, ο Πυροσβεστικός Σταθμός Αμμοχώστου κλήθηκε για πυρκαγιά σε δύο μοτοσυκλέτες αγνώστων στοιχείων που βρίσκονταν στο κέντρο της πλατείας της Δερύνειας.

Η φωτιά κατασβήστηκε με την παρουσία και τη συνοδεία της Αστυνομίας. Λίγο αργότερα, στις 01:17, κατασβήστηκε πυρκαγιά σε κάλαθο απορριμμάτων χωρητικότητας 1100 λίτρων στο κέντρο της πλατείας Παραλιμνίου, επίσης στην παρουσία της Αστυνομίας. Για τα δύο περιστατικά ανταποκρίθηκε ένα στελεχωμένο πυροσβεστικό όχημα, ενώ ως αιτία διερευνάται σκόπιμη καύση από νεαρά άτομα.

Στη Λευκωσία, στις 02:14, οι Πυροσβεστικοί Σταθμοί ανταποκρίθηκαν σε πυρκαγιά σε ιδιωτικό όχημα που ήταν σταθμευμένο στο Στρόβολο, έξω από την οικία του ιδιοκτήτη.

Η φωτιά κατασβήστηκε πριν από την άφιξη της Πυροσβεστικής με τη χρήση πυροσβεστήρα, ενώ στη συνέχεια τα μέλη της Υπηρεσίας προχώρησαν σε τελική κατάσβεση, εξαερισμό και επιθεώρηση του οχήματος. Για το περιστατικό ανταποκρίθηκαν δύο στελεχωμένα οχήματα και τα αίτια της πυρκαγιάς θα διερευνηθούν.