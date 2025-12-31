Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε γύρω στη 1:00 το μεσημέρι στην Πάφο, στην περιοχή πίσω από το Kings Avenue Mall, προκαλώντας κινητοποίηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας σύμφωνα με τον ανταποκριτή του ΣΙΓΜΑ Μάριο Ιγνατίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, λόγω της σφοδρής σύγκρουσης δύο οχημάτων, ένας νεαρός οδηγός εγκλωβίστηκε στο όχημά του, με αποτέλεσμα να χρειαστεί επέμβαση μελών της Πυροσβεστικής, τα οποία υπό καταρρακτώδεις βροχές προχώρησαν στον απεγκλωβισμό του.

Το περιστατικό είχε ως αποτέλεσμα την αποκοπή του δρόμου και τη δημιουργία έντονης κυκλοφοριακής συμφόρησης, με την τροχαία κίνηση να διοχετεύεται μέσω παράλληλων και κάθετων οδών από και προς την Πάφο.

Από το ατύχημα, οι επιβαίνοντες στα δύο οχήματα, ευτυχώς, δεν τραυματίστηκαν σοβαρά.

Ιδιαίτερη μνεία αξίζει στα μέλη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, τα οποία παρά τις δύσκολες καιρικές συνθήκες και την έντονη βροχόπτωση, ανταποκρίθηκαν άμεσα και αποτελεσματικά, αποδεικνύοντας για ακόμη μία φορά τον καθοριστικό τους ρόλο στην προστασία της ανθρώπινης ζωής.