Σε παρέμβαση του στο Μεσημέρι και Κάτι ο εκπρόσωπος τύπου της Αστυνομίας, ο κύριος Βύρωνας Βύρωνος ξεκαθάρισε τις θέσεις της ηγεσίας του Σώματος, αλλά και των δηλώσεων του Αρχηγού κ. Θεμιστού Αρναούτη για τις αλλαγές που φιλοδοξεί να εφαρμόσει και αγγίζει τα εργασιακά ζητήματα.

Ο κύριος Βύρωνος αναφέρθηκε ότι, ο εκσυγχρονισμός της Αστυνομίας βασίζεται σε τρεις πυλώνες που έχει θέσει ο Αρχηγός από την πρώτη ημέρα ανάληψης των καθηκόντων του:

Τη σωστή διαχείριση και εφαρμογή των κανονισμών.

Το ανθρώπινο δυναμικό, που χαρακτηρίζεται ως το σημαντικότερο περιουσιακό στοιχείο.

Την τεχνολογική ανάπτυξη του Σώματος.

«ΔΕΝ ΘΑ ΓΙΝΕΙΣ ΠΛΟΥΣΙΟΣ ΣΤΗΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ» – ΤΙ ΕΝΝΟΟΥΣΕ Ο ΑΡΧΗΓΟΣ

Ο Εκπρόσωπος Τύπου, κύριος Βύρωνος σχολίασε την δήλωση του Αρχηγού Αστυνομίας ότι «στην Αστυνομία δεν θα γίνεις πλούσιος», η οποία προκάλεσε αντιδράσεις, διευκρινίστηκε ότι απομονώθηκε αποσπασματικά.

Η δήλωση εντάσσεται στο πλαίσιο της καταπολέμησης της διαφθοράς και όχι της υποβάθμισης του αστυνομικού επαγγέλματος. Τονίστηκε ότι η Αστυνομία δεν είναι επιχείρηση, αλλά λειτούργημα, το οποίο προσφέρει αξιοπρεπή μισθοδοσία, ενώ οποιαδήποτε πρακτική παράνομου πλουτισμού πρέπει να εξαλειφθεί.

ΥΠΕΡΩΡΙΕΣ ΚΑΙ ΗΜΕΡΑΡΓΙΕΣ – ΤΙ ΑΛΛΑΖΕΙ

Η ηγεσία ξεκαθάρισε ότι οι υπερωρίες δεν καταργούνται και ότι όσοι έχουν τη δυνατότητα να εργάζονται υπερωριακά θα συνεχίσουν να αμείβονται κανονικά.

Αυτό που περιορίζεται είναι η πρακτική κατά την οποία οι ημεραργίες δεν χρησιμοποιούνταν για ξεκούραση, αλλά για εκτέλεση πρόσθετων καθηκόντων επί πληρωμή. Παράλληλα, εφαρμόζεται αυστηρά το θεσμοθετημένο ωράριο των 37,5 ωρών εβδομαδιαίως.

Όπως υπογραμμίστηκε, στην πράξη το μεγαλύτερο μέρος των ημεραργιών δεν αξιοποιούνταν για ανάπαυση, γεγονός που δεν εξυπηρετεί ούτε την εύρυθμη λειτουργία της Αστυνομίας ούτε την ευημερία του προσωπικού κατέληξε ο εκπρόσωπος τύπου.

ΘΑ ΜΕΙΩΘΟΥΝ ΟΙ ΑΠΟΛΑΒΕΣ;

Σε ερώτηση αν τελικά θα μειωθούν, οι συνολικές απολαβές όσων εργάζονται σκληρά και βρίσκονται στην πρώτη γραμμή είπε ότι δεν αναμένεται να μειωθούν.

Τυχόν μικρές διαφοροποιήσεις σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, όπως σε εργασία κατά τις Κυριακές, αφορούν περιορισμένο αριθμό μελών και μπορούν να αντισταθμιστούν μέσω άλλων υπερωριακών ευκαιριών.

ΑΝΤΙΔΡΟΥΝ ΟΙ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ

Σε σχόλιο ότι όλες οι συνδικαλιστικές οργανώσεις – ΠΑΣΥΔΥ, ΣΑΚ και ΙΣΟΤΗΤΑ – εξέφρασαν διαφωνία, γεγονός που δείχνει ότι η αντίθετη άποψη είναι ευρύτερα διαδεδομένη και δείχνει αναστάτωση εντός του σώματος, Ο κύριος Βύρωνος τόνισε ότι συνδικαλισμός είναι απολύτως σεβαστός και αποτελεί δικαίωμα των εργαζομένων. Όπως σημειώθηκε, ακόμη και εντός των συντεχνιών είναι φυσικό να υπάρχουν διαφορετικές απόψεις και προσεγγίσεις.

ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

Ο κύριος Βύρωνος επιβεβαίωσε τη φήμη ότι θα πραγματοποιηθεί συνάντηση με τον Υπουργό Δικαιοσύνης για τα ζητήματα αυτά, χωρίς ωστόσο να έχει καθοριστεί συγκεκριμένη ημερομηνία καθώς επίσης η ηγεσία της Αστυνομίας εξέφρασε τη βεβαιότητα ότι οι ανακοινώσεις του Αρχηγού θα εφαρμοστούν, ενώ τόνισε ότι αναμένονται τα αποτελέσματα της συνάντησης πριν εξαχθούν περαιτέρω συμπεράσματα.