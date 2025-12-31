Το τελευταίο εξάωρο καταγράφηκαν σημαντικά ύψη βροχής σε πολλούς μετεωρολογικούς σταθμούς, ανέφερε στο Πρωτοσέλιδο ο εκπρόσωπος του Τμήματος Μετεωρολογίας, Ανδρέας Χρυσάνθου.

Στην Πόλη Χρυσοχούς και στη Λεμεσό οι μετρήσεις έφτασαν τα 44 χιλιοστά, ενώ στις πεδινές περιοχές τα ύψη κυμαίνονται γύρω στα 20 χιλιοστά. Ιδιαίτερη σημασία έχει, όπως τόνισε ο κ. Χρυσάνθου, το γεγονός ότι και τα ορεινά παρουσιάζουν αξιόλογες ποσότητες, με πολλούς σταθμούς να καταγράφουν από 20 έως και 26 χιλιοστά, κάτι που χαρακτηρίζεται ως «πολύ καλή συγκομιδή βροχής» για την εποχή.

Τα φαινόμενα επικεντρώνονται κυρίως στα παράλια και στα ορεινά, με τις δυτικές ακτές του νησιού να δέχονται το μεγαλύτερο όγκο βροχής και να αναμένεται ότι θα συνεχίσουν να επηρεάζονται και τις επόμενες ώρες. Παράλληλα, στις υψηλότερες κορυφές του Τροόδους θα σημειωθεί χιονόπτωση, με τις συνθήκες να παραμένουν ευνοϊκές για επιπλέον χιόνι κατά τη διάρκεια της ημέρας.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο εκπρόσωπος της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας στους ανέμους, οι οποίοι αποτελούν το βασικότερο στοιχείο ανησυχίας. Οι άνεμοι πνέουν ισχυροί έως πολύ ισχυροί, έξι και επτά μποφόρ, με ριπές που τοπικά φτάνουν ακόμη και τα οκτώ με εννέα μποφόρ, κυρίως σε παράλιες περιοχές, τόσο στα βόρεια όσο και στα νότια και νοτιοανατολικά τμήματα. Όπως εξήγησε, όσο πλησιάζουμε προς τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, το πεδίο των ανέμων αναμένεται να ενισχυθεί περαιτέρω.

Ο κ. Χρυσάνθου διευκρίνισε ότι η προειδοποίηση που έχει εκδοθεί αφορά κυρίως βροχοπτώσεις και όχι αμιγώς καταιγίδες. Πρόκειται για ένα καιρικό σύστημα που δίνει παρατεταμένες βροχές, με μεμονωμένες καταιγίδες, χωρίς όμως τις πολύ έντονες και αιφνίδιες εξάρσεις που συνδέονται με καταστροφικά φαινόμενα. Σε εικοσιτετράωρη βάση, ωστόσο, δεν αποκλείεται τοπικά τα ύψη βροχής να ξεπεράσουν τα 55 χιλιοστά, ενώ ήδη αρκετοί σταθμοί κινούνται στη ζώνη των 35 με 40 χιλιοστών. Η ισχύς της προειδοποίησης παραμένει μέχρι τις 10 το βράδυ, με σταδιακή εξασθένηση των φαινομένων από τις απογευματινές ώρες και μετά.

Ιδιαίτερα θετικό χαρακτηρίζεται το γεγονός ότι σημαντικά ύψη βροχής καταγράφονται σε ορεινές περιοχές κοντά σε ταμιευτήρες, στοιχείο κομβικής σημασίας για τις εισροές στα φράγματα. Ο ίδιος επεσήμανε ότι, παρά τη γενικά ευεργετική φύση των βροχών, απαιτείται αυξημένη προσοχή από το κοινό, καθώς οι ισχυροί άνεμοι, η περιορισμένη ορατότητα, η συσσώρευση νερού στο οδικό δίκτυο και τοπικά φαινόμενα παγετού τις πρωινές ώρες, καθιστούν τις μετακινήσεις πιο επικίνδυνες, ιδιαίτερα σε μια ημέρα με αυξημένη κινητικότητα λόγω της εκπνοής του έτους.

Σε υδρολογικό επίπεδο, ο Δεκέμβριος κλείνει με σαφώς θετικό πρόσημο. Όπως ανέφερε ο κ. Χρυσάνθου, το υδρολογικό έτος από την 1η Οκτωβρίου ξεπερνά πλέον το 70% σε ύψος βροχής, έναντι 62% που ήταν το αντίστοιχο ποσοστό στο τέλος του περσινού υδρολογικού έτους. Πρόκειται για έναν Δεκέμβριο που πλησιάζει τις κανονικές του τιμές και δημιουργεί συγκρατημένη αισιοδοξία ενόψει Ιανουαρίου και Φεβρουαρίου, υπό την προϋπόθεση ότι οι βροχές θα μεταφραστούν και σε ουσιαστικές εισροές στα φράγματα.

Όσον αφορά την Πρωτοχρονιά, ο καιρός αναμένεται αισθητά πιο ήπιος σε σύγκριση με σήμερα. Θα επικρατήσει συννεφιά, με μεμονωμένες βροχές και πιθανές καταιγίδες, κυρίως στο δυτικό μισό του νησιού, ιδιαίτερα στην επαρχία Πάφου και στα βόρεια. Χιόνια θα σημειωθούν και πάλι στις ψηλότερες κορυφές, ενώ οι άνεμοι, αν και εξασθενημένοι σε σχέση με σήμερα, θα παραμείνουν ενισχυμένοι, κυρίως βορειοδυτικοί, φτάνοντας τα τέσσερα με πέντε μποφόρ και τοπικά στα παράλια τα έξι.

Τέλος, για τις επόμενες ημέρες, από Παρασκευή και μετά, προβλέπεται γενικά πιο αίθριος καιρός, με ωστόσο αισθητή πτώση της θερμοκρασίας. Δεν αποκλείεται τις νύχτες της Πρωτοχρονιάς και της Παρασκευής να καταγραφούν ξανά χαμηλές θερμοκρασίες, ιδιαίτερα στις πεδινές περιοχές του νησιού.

*Φωτογραφία από Καιρόφιλους Κύπρου