Σε ισχύ βρίσκεται η Κίτρινη Προειδοποίηση για καταιγίδες, χαλάζι και σφοδρούς ανέμους.

Η προειδοποίηση έχει ισχύ από τις 10 το βράδυ της Τρίτης (30/12) μέχρι τις 10 το βράδυ της επόμενης μέρας (31/12).

Συγκεκριμένα, ο συνδυασμός βροχών, μεμονωμένων καταιγίδων και πολύ ισχυρών και τοπικά μέχρι σφοδρών ανέμων έντασης 6 με 7 μποφόρ, αναμένεται να επηρεάσει το νησί και κυρίως τα παράλια και τα ορεινά. Σε καταιγίδα ενδέχεται να πέσει χαλάζι. η συνολική βροχόπτωση αναμένεται τοπικά να ξεπεράσει τα 55 χιλιοστά στο 24ωρο.

Αναλυτικά το δελτίο καιρού

Χαμηλή πίεση και ενισχυμένο πεδίο ανέμων επηρεάζουν το νησί μέχρι και την Πέμπτη.

Σήμερα, ο καιρός θα είναι συννεφιασμένος με βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Σε καταιγίδα αναμένεται να πέσει χαλάζι. Στις ψηλότερες κορυφές του Τροόδους αναμένεται να πέσει χιόνι ή χιονόνερο. Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτικοί, ισχυροί μέχρι πολύ ισχυροί, 5 με 6 μποφόρ και στα παράλια παροδικά μέχρι σφοδροί, 7 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι ταραγμένη μέχρι κυματώδης. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 16 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 18 στα παράλια και στους 4 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.Απόψε, ο καιρός θα είναι κυρίως συννεφιασμένος με κατά τόπους βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα δυτικά και στα βόρεια. Σε καταιγίδα αναμένεται να πέσει χαλάζι. Στις ψηλότερες κορυφές του Τροόδους αναμένεται να πέσει χιόνι ή χιονόνερο. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, μέτριοι μέχρι ισχυροί και τοπικά ισχυροί, 4 με 5 μποφόρ και παροδικά στα δυτικά παράλια μέχρι πολύ ισχυροί, 6 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι ταραγμένη και τοπικά μέχρι κυματώδης. Η θερμοκρασία θα πέσει γύρω στους 8 βαθμούς στο εσωτερικό, στα νότια και στα ανατολικά παράλια, γύρω στους 13 στα δυτικά και στα βόρεια παράλια και στους 2 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά, όπου τοπικά θα σχηματιστεί παγετός.

Την Πρωτοχρονιά, ο καιρός θα είναι κατά διαστήματα κυρίως συννεφιασμένος με μεμονωμένες βροχές οι οποίες θα επηρεάζουν κυρίως το δυτικό μισό του νησιού, έως και τις πρώτες απογευματινές ώρες. Στις ψηλότερες κορυφές του Τροόδους και τοπικά στα ψηλότερα ορεινά, αναμένεται να πέσει χιόνι ή χιονόνερο.

Την Παρασκευή και το Σάββατο, θα παρατηρούνται κατά διαστήματα τοπικά αυξημένες νεφώσεις.Η θερμοκρασία την Πέμπτη δεν αναμένεται να σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, ωστόσο την Παρασκευή θα σημειώσει πτώση, για να κυμανθεί πιο κάτω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές της εποχής.

Το Σάββατο αναμένεται άνοδος της θερμοκρασίας.