«Η απόφαση για μείωση των ημεραργιών που αποφάσισε μονομερώς η Ηγεσία της Αστυνομίας, παραβιάζει και καταργεί κεκτημένο δικαίωμα των Σωμάτων Ασφαλείας», αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο Κλάδος Αστυνομικού Σώματος Συντεχνίας ΙΣΟΤΗΤΑΣ.

Σημειώνοντας ότι υπάρχει προγραμματισμένη συνάντηση με τον Υπουργό Δικαιοσύνης την ερχόμενη Παρασκευή 2/1/26, ο Κλάδος Αστυνομικού Σώματος Συντεχνίας ΙΣΟΤΗΤΑΣ προσθέτει ότι στις μέρες που θα ακολουθήσουν θα ανακοινώσει σε ποιες ενέργειες θα προχωρήσει για να υπερασπίσει τα μέλη του.

«Ο Συνδικαλισμός θα παραμείνει ως η μόνη ασπίδα των Αστυνομικών και των δικαιωμάτων τους», αναφέρει.

«Την ενότητα την προέταξε πρώτη η Συντεχνία ΙΣΟΤΗΤΑ στην Αστυνομία, εδώ και χρόνια, όπου και το απέδειξε πολλάκις εμπράκτως ότι το έχει καταφέρει», επισημαίνει. «Κάποιοι άλλοι δεν τη θέλουν, διαταράσσοντας την εργατική ειρήνη», καταλήγει.

Πηγή: ΚΥΠΕ