Η Πυροσβεστική Υπηρεσία Κύπρου το τελευταίο 24ωρο, ανταποκρίθηκε σε συνολικά 46 περιστατικά, εκ των οποίων 33 αφορούσαν πυρκαγιές και 13 ειδικές εξυπηρετήσεις.

Σύμφωνα με επίσημη ενημέρωση από τον Εκπρόσωπο Τύπου της Υπηρεσίας, Ανδρέα Κέττη, δύο περιστατικά αφορούσαν πυρκαγιές σε οχήματα, σε διαφορετικές περιοχές του νησιού. Το πρώτο περιστατικό σημειώθηκε χθες το απόγευμα, στις 16:21, στην Κοινότητα Πέρα Ορεινής της επαρχίας Λευκωσίας.

Πυρκαγιά ξέσπασε σε ιδιωτικό όχημα που ήταν σταθμευμένο σε καλυμμένο χώρο στάθμευσης κάτω από διώροφη οικία. Η φωτιά προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές στον χώρο της μηχανής του οχήματος. Ευτυχώς, η ιδιοκτήτρια κατάφερε να κατασβέσει αρχικά τις φλόγες χρησιμοποιώντας λάστιχο νερού, πριν από την άφιξη των πυροσβεστών. Οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής, που ανταποκρίθηκαν με δύο στελεχωμένα πυροσβεστικά οχήματα από σταθμούς της Λευκωσίας, ολοκλήρωσαν την κατάσβεση, προχώρησαν σε εξαερισμό του χώρου και διενήργησαν επιθεώρηση για τυχόν κινδύνους. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, η αιτία της πυρκαγιάς αποδίδεται σε μηχανική ή ηλεκτρική βλάβη.

Λίγες ώρες αργότερα, τα ξημερώματα της Τετάρτης, στις 00:57, νέο περιστατικό πυρκαγιάς καταγράφηκε στο Κίτι της επαρχίας Λάρνακας. Εκεί, δύο ιδιωτικά οχήματα που ήταν σταθμευμένα σε ανοιχτό χώρο τυλίχθηκαν στις φλόγες, υφιστάμενα εκτεταμένες ζημιές. Οι πυροσβέστες, φορώντας αναπνευστικές συσκευές, χρησιμοποίησαν σωλήνες νερού για την κατάσβεση. Στο σημείο έσπευσαν δύο στελεχωμένα πυροσβεστικά οχήματα από σταθμούς της Λάρνακας.

Η αιτία του περιστατικού παραμένει άγνωστη και θα διερευνηθεί περαιτέρω από τις αρμόδιες αρχές.