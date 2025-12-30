Στη διάθεση των αρμόδιων ανακριτικών αρχών προς πλήρη διερεύνηση καταγγελίας που αφορά κατ’ ισχυρισμό γεγονότα που έλαβαν χώρα το 2020 βρίσκεται ο Επίσκοπος Καρπασίας Χριστόφορος, αναφέρεται σε γραπτή δήλωση που έδωσαν εκ μέρους του στη δημοσιότητα οι δικηγόροι του.

"Αναφορικά με διαφαινόμενη αστυνομική διερεύνηση ισχυρισμών που αφορούν τον Επίσκοπο Καρπασίας Χριστόφορο, θα θέλαμε εκ μέρους του να σημειώσουμε ότι, αυτός είναι στη διάθεση των αρμόδιων ανακριτικών αρχών προς πλήρη διερεύνηση της όψιμης καταγγελίας που αφορά κατ’ ισχυρισμό γεγονότα που έλαβαν χώρα το 2020", σημειώνεται στη δήλωση.

"Το μόνο σίγουρο είναι ότι το χρονικό σημείο της καταγγελίας δεν μπορεί να αποσυνδεθεί από την επικείμενη πλήρωση της θέσεως του Μητροπολίτη Πάφου", προστίθεται.

Υπενθυμίζεται ότι, σοβαρές καταγγελίες για οικειοποίηση χρημάτων από το Σωματείο Παγκύπριος Ένωσις Γονέων (ΠΕΓ) κατέθεσε το πρωί της Δευτέρας (29/12) γυναίκα, στην Αστυνομική Διεύθυνση Λεμεσού.

Σύμφωνα με τη δικηγόρο Έλενα Αντωνιάδου Φράγκου, η καταγγελία, η οποία έγινε στο Γραφείο Διερεύνησης Οικονομικού Εγκλήματος του ΤΑΕ, στρέφεται κατά του Χωρεπισκόπου Καρπασίας, κ. Χριστοφόρου Τσιάκκα, ο οποίος, σύμφωνα με τη καταγγελία, φέρεται να μετέφερε χρηματικά ποσά που ανήκαν στο σωματείο σε προσωπικούς του τραπεζικούς λογαριασμούς.

Σύμφωνα με την καταγγελία, ο Χωρεπίσκοπος, ο οποίος ηγείτο του σωματείου ως Πρόεδρος, φέρεται να μετέφερε τα χρηματικά ποσά του σωματείου το έτος 2020-2021, τα οποία προέρχονταν από εισφορές πολιτών, σε προσωπικούς του τραπεζικούς λογαριασμούς, παραβιάζοντας ρητές πρόνοιες του καταστατικού του σωματείου.

H Aστυνομία επιβεβαίωσε στο SigmaLive οτι εξετάζει την καταγγελία.

