Επιδείνωση παρουσιάζει ο καιρός από απόψε, καθώς χαμηλή πίεση επηρεάζει σταδιακά την περιοχή, με το νησί να τίθεται υπό την επίδραση σημαντικά ενισχυμένου πεδίου ανέμων μέχρι και την Πέμπτη.

Αναμένονται βροχές, μεμονωμένες καταιγίδες με χαλάζι, καθώς και χιόνια ή χιονόνερο στις ψηλότερες κορυφές του Τροόδους, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν κατά τόπους μέχρι σφοδροί και η θάλασσα θα είναι ταραγμένη έως κυματώδης.

Παράλληλα το Τμήμα Μετεωρολογίας εξέδωσε κίτρινη προειδοποίηση για καταιγίδες, χαλάζι και σφοδρούς ανέμους.

Η προειδοποίηση θα έχει ισχύ από τις 10 το βράδυ της Τρίτης (30/12 μέχρι τις 10 το βράδυ της επόμενης μέρας (31/12).

Συγκεκριμένα, ο συνδυασμός βροχών, μεμονωμένων καταιγίδων και πολύ ισχυρών και τοπικά μέχρι σφοδρών ανέμων έντασης 6 με 7 μποφόρ, αναμένεται να επηρεάσει το νησί και κυρίως τα παράλια και τα ορεινά. Σε καταιγίδα ενδέχεται να πέσει χαλάζι. η συνολική βροχόπτωση αναμένεται τοπικά να ξεπεράσει τα 55 χιλιοστά στο 24ωρο.

Αναλυτικά το δελτίο καιρού

Χαμηλή πίεση αναμένεται σταδιακά από σήμερα το βράδυ, ενώ το νησί θα επηρεάζεται από ένα σημαντικά ενισχυμένο πεδίο ανέμων μέχρι και την Πέμπτη.

Απόψε, αναμένεται επιδείνωση του καιρού με βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Σε καταιγίδα αναμένεται να πέσει χαλάζι. Στις ψηλότερες κορυφές του Τροόδους αναμένεται να πέσει χιόνι ή χιονόνερο. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νοτιοδυτικοί, μέτριοι μέχρι ισχυροί, 4 με 5 Μποφόρ και στα παράλια ισχυροί μέχρι πολύ ισχυροί, 5 με 6 Μποφόρ και παροδικά μέχρι σφοδροί, 7 Μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι ταραγμένη και αργότερα τοπικά μέχρι κυματώδης. Η θερμοκρασία θα κατέλθει γύρω στους 8 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 12 στα παράλια και γύρω στους 2 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά, όπου τοπικά θα σχηματιστεί παγετός.

Αύριο, ο καιρός θα είναι συννεφιασμένος με βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Σε καταιγίδα αναμένεται να πέσει χαλάζι. Στις ψηλότερες κορυφές του Τροόδους αναμένεται να πέσει χιόνι ή χιονόνερο. Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτικοί, ισχυροί μέχρι πολύ ισχυροί, 5 με 6 Μποφόρ και στα παράλια παροδικά μέχρι σφοδροί, 7 Μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι γενικά ταραγμένη μέχρι κυματώδης. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 16 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 18 στα παράλια και γύρω στους 4 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Αύριο βράδυ ο καιρός θα συνεχίσει να είναι κυρίως συννεφιασμένος, ενώ αναμένονται κατά τόπους βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια. Σε καταιγίδα αναμένεται να πέσει χαλάζι. Στις ψηλότερες κορυφές του Τροόδους αναμένεται να πέσει χιόνι ή χιονόνερο. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, γενικά μέτριοι μέχρι ισχυροί και τοπικά ισχυροί, 4 με 5 Μποφόρ, παροδικά στα δυτικά παράλια μέχρι πολύ ισχυροί, 5 με 6 Μποφόρ και σταδιακά στο εσωτερικό ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 Μποφόρ. Η θάλασσα θα παραμείνει γενικά ταραγμένη και τοπικά μέχρι κυματώδης.

Την Πρωτοχρονιά, ο καιρός θα είναι μερικώς συννεφιασμένος και κατά διαστήματα κυρίως συννεφιασμένος, ενώ αναμένονται μεμονωμένες βροχές, ιδιαίτερα στο δυτικό μισό του νησιού. Στις ψηλότερες κορυφές του Τροόδους και τοπικά στα ψηλότερα ορεινά, αναμένεται να πέσει χιόνι ή χιονόνερο.

Την Παρασκευή αλλά και το Σάββατο, ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος με παροδικά αυξημένες τοπικές νεφώσεις.

Η θερμοκρασία την Πέμπτη δεν αναμένεται να σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, ωστόσο την Παρασκευή θα σημειώσει πτώση, για να κυμανθεί σημαντικά πιο κάτω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές της εποχής. Το Σάββατο αναμένεται άνοδος της θερμοκρασίας.