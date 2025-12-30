«Δυσφορία και αγανάκτηση» εκφράζουν με ανακοίνωσή τους η ΠΑΣΥΔΥ και ο Σύνδεσμος Αστυνομίας Κύπρου (ΣΑΚ), «για την εμμονή", όπως αναφέρουν, "του Αρχηγού της Αστυνομίας να προχωρήσει σήμερα σε δημόσιες εξαγγελίες για διαφοροποίηση του ωραρίου εργασίας των μελών της Αστυνομίας και τη μείωση των ημεραργιών από 19,5 ημέρες σε 4,7 ημέρες», όπως σημειώνουν.

Προσθέτουν, δε, «ότι ενδεχόμενη υλοποίηση των ετσιθελικών αποφάσεων του Αρχηγού της Αστυνομίας συνιστούν κατάφωρη καταστρατήγηση των εργασιακών θεσμών με πρωτόγνωρες πρακτικές και τακτικές, αφού το ωράριο αποτελεί θεμελιακό και ιερό δικαίωμα για όλους τους εργαζόμενους και δεν μπορεί να τροποποιείται μονομερώς».

Αναφέρουν, ακόμα, «ότι το υφιστάμενο ωράριο εργασίας της Αστυνομίας αποτελεί προϊόν συμφωνίας στους θεσμοθετημένους μηχανισμούς της ΜΕΠΑ όπου το 2017 συμφωνήθηκε η εναρμόνιση του ωραρίου των αστυνομικών με αυτό της δημόσιας υπηρεσίας σε βάθος τριετίας».

Καλούν, τέλος, τον Αρχηγό της Αστυνομίας να κάνει δεύτερες σκέψεις για το θέμα και «προειδοποιούν ότι τυχόν υλοποίηση της μονομερούς αυτής απόφασης θα κλονίσει ανεπανόρθωτα το υφιστάμενο αμοιβαίο κλίμα εμπιστοσύνης ανάμεσα στις δύο πλευρές με όλα τα δυσμενή συνακόλουθα».

Πηγή: ΚΥΠΕ