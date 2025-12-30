Το Εφετείο έκανε δεκτή την έφεση του Γενικού Εισαγγελέα και προχώρησε σε ουσιαστική αυστηροποίηση της ποινής σε υπόθεση μεγάλης κλίμακας εισαγωγής και διακίνησης κάνναβης, κρίνοντας ότι το Κακουργιοδικείο Πάφου δεν στάθμισε επαρκώς τη σοβαρότητα των αδικημάτων ούτε την επιτακτική ανάγκη αποτροπής.

Η υπόθεση αφορά αλλοδαπό άντρα (εφεσίβλητο), ο οποίος είχε κριθεί ένοχος κατόπιν παραδοχής σε τρεις κατηγορίες, συγκεκριμένα για εισαγωγή, κατοχή και κατοχή με σκοπό την προμήθεια σε τρίτους ελεγχόμενου φαρμάκου Τάξεως Β, ήτοι 8 κιλών και 154,9 γραμμαρίων κάνναβης, κατά παράβαση του περί Ναρκωτικών Φαρμάκων και Ψυχοτρόπων Ουσιών Νόμου. Το Κακουργιοδικείο του είχε επιβάλει συντρέχουσες ποινές φυλάκισης εννέα ετών στις κατηγορίες της εισαγωγής και της κατοχής με σκοπό την προμήθεια, ενώ για την απλή κατοχή δεν επιβλήθηκε ποινή, αφού τα γεγονότα απορροφούνταν από τη σοβαρότερη κατηγορία.

Τα γεγονότα της υπόθεσης, όπως προέκυψαν ενώπιον του Δικαστηρίου, αποκάλυψαν μεθοδικό σχέδιο εισαγωγής μεγάλης ποσότητας ναρκωτικών μέσω αεροπορικού φορτίου από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Οι κυπριακές Αρχές εντόπισαν στο αεροδρόμιο Λάρνακας κιβώτιο με παραλήπτη εταιρεία και συγκεκριμένο πρόσωπο, με διεύθυνση παράδοσης κατάστημα στην Πέγεια. Ο εφεσίβλητος είχε εργαστεί στην εν λόγω εταιρεία μέχρι περίπου δύο χρόνια πριν, όταν απολύθηκε και του είχε απαγορευτεί ακόμη και η είσοδος στο κατάστημα.

Η Αστυνομία προχώρησε σε ελεγχόμενη παράδοση του κιβωτίου. Κατά τη διαδικασία, άγνωστος άνδρας επικοινώνησε με υπό κάλυψη αστυνομικό, μιλώντας σπαστά ελληνικά και συστηνόμενος ως «manager» της εταιρείας, ζητώντας να αφεθεί το κιβώτιο στην υποδοχή του καταστήματος. Από τις καταθέσεις προέκυψε ότι ο εφεσίβλητος είχε ζητήσει από φίλο του να παραλάβει το κιβώτιο για λογαριασμό του, διαβεβαιώνοντάς τον ότι περιείχε εξαρτήματα αυτοκινήτων. Του υπέδειξε, μάλιστα, να παρουσιαστεί ως ο παραλήπτης που αναγραφόταν στα έγγραφα, δηλαδή ο ιδιοκτήτης του καταστήματος που τον είχε απολύσει στο παρελθόν. Το πρόσωπο αυτό, κατηγορούμενος 1 στην ίδια υπόθεση, καταδικάστηκε μεταξύ άλλων σε φυλάκιση έξι μηνών για πλαστογραφία.

Ο εφεσίβλητος συνελήφθη στο πλαίσιο της διερεύνησης και δεν προέβη σε οποιαδήποτε απάντηση κατά τη σύλληψή του, ενώ στη συνέχεια αρνήθηκε οποιαδήποτε ανάμειξη, έως ότου παραδεχθεί τελικά τις κατηγορίες ενώπιον του Κακουργιοδικείου.

Ο Γενικός Εισαγγελέας προσέβαλε την πρωτόδικη ποινή με έναν λόγο έφεσης, υποστηρίζοντας ότι είναι έκδηλα ανεπαρκής και ότι το Κακουργιοδικείο δεν έλαβε δεόντως υπόψη ούτε την ανάγκη επιβολής αυστηρών και αποτρεπτικών ποινών σε αδικήματα ναρκωτικών, ούτε τους επιβαρυντικούς παράγοντες που χαρακτήριζαν τη δράση του εφεσίβλητου.

Το Εφετείο, παραπέμποντας σε πρόσφατη και παγιωμένη νομολογία, υπενθύμισε ότι η επέμβασή του στην ποινή χωρεί μόνο όταν αυτή είναι έκδηλα ανεπαρκής ή υπερβολική ή όταν διαπιστώνεται σφάλμα αρχής. Τόνισε, ωστόσο, ότι στις υποθέσεις ναρκωτικών καταγράφεται διαχρονικά αυξητική τάση ποινών, ακριβώς λόγω της έξαρσης του φαινομένου και των καταστροφικών του συνεπειών για την κοινωνία.

Ιδιαίτερη βαρύτητα απέδωσε το Εφετείο στον ρόλο του εφεσίβλητου, κρίνοντας ότι, ελλείψει οποιασδήποτε άλλης αξιόπιστης εικόνας, προέκυπτε πως ήταν το πρόσωπο που οργάνωσε την εισαγωγή της μεγάλης ποσότητας κάνναβης και σκόπευε να τη διοχετεύσει στην εγχώρια αγορά προς ίδιον όφελος. Υπογράμμισε επίσης ότι ο εφεσίβλητος ενήργησε με πλήρη αδιαφορία για τις κοινωνικές συνέπειες της διακίνησης ναρκωτικών και ότι δεν συνεργάστηκε ειλικρινά με τις Αρχές κατά το ανακριτικό στάδιο.

Κρίσιμο στοιχείο στην κρίση του Εφετείου αποτέλεσε το γεγονός ότι στο σχέδιό του ενέπλεξε τρίτα, ανυποψίαστα άτομα, οδηγώντας ένα εξ αυτών ακόμη και στη διάπραξη πλαστογραφίας. Κατά το Εφετείο, τα επιβαρυντικά αυτά γεγονότα δεν αποτιμήθηκαν επαρκώς από το Κακουργιοδικείο.

Αν και αναγνώρισε ότι ορθά λήφθηκαν υπόψη οι προσωπικές συνθήκες του εφεσίβλητου, όπως το λευκό ποινικό του μητρώο και η παραδοχή του, το Εφετείο έκρινε ότι στα αδικήματα τέτοιας φύσεως οι προσωπικοί παράγοντες έχουν περιορισμένη σημασία έναντι της ανάγκης αποτροπής. Υπό το φως της σχετικής νομολογίας και της σοβαρότητας των περιστάσεων, διαπίστωσε πασιφανή αναντιστοιχία μεταξύ των επιβληθεισών ποινών και της βαρύτητας των εγκλημάτων.

Καταλήγοντας, το Εφετείο έκρινε την έφεση βάσιμη και αναγκαία την επέμβασή του. Οι συντρέχουσες ποινές φυλάκισης εννέα ετών στις κατηγορίες της εισαγωγής και της κατοχής με σκοπό την προμήθεια αντικαταστάθηκαν με συντρέχουσες ποινές φυλάκισης δώδεκα ετών για κάθε μία από τις δύο κατηγορίες, ενώ κατά τα λοιπά η πρωτόδικη απόφαση παρέμεινε αμετάβλητη.

