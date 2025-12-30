Λειτουργία στην κατεχόμενη Αγία Τριάδα θα τελεστεί τα Θεοφάνεια προϊσταμένου του Επισκόπου Καρπασίας Χριστοφόρου από τις 07:45 μέχρι τις 10:30, όπως αναφέρει σε ανακοίνωση του το Κοινοτικό Συμβούλιο Αγίας Τριάδας.

Σημειώνεται πως «στη συνέχεια ο καθαγιασμός των υδάτων θα πραγματοποιηθεί στον κολπίσκο του Αγίου Θύρσου».

Εάν υπάρξει η απαιτούμενη ζήτηση θα διευθετηθούν λεωφορεία.

Για πληροφορίες και προ κράτηση θέσεων το κοινό να επικοινωνεί με τον Αχιλλέα Αγγελή 96814999.

Για απορίες στον κοινοτάρχη Γιαννάκη Χατζηγιάννη στο τηλέφωνο 99403919.