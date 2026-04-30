Το Axios, επικαλούμενο πηγή, αναφέρει ότι η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ έχει καταρτίσει σχέδιο για ένα σύντομο και ισχυρό κύμα πληγμάτων κατά του Ιράν.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, το σχέδιο αναμένεται να περιλαμβάνει πλήγματα σε κρίσιμες υποδομές στο Ιράν, ενώ οι στρατιωτικοί διοικητές πρόκειται να ενημερώσουν τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ την Πέμπτη σχετικά με νέες στρατιωτικές επιλογές.

Πηγές του Axios σημειώνουν ότι το σχέδιο για μια σειρά σύντομων και ισχυρών επιθέσεων στοχεύει στο να «σπάσει» το αδιέξοδο στις διαπραγματεύσεις. Παράλληλα, αναμένεται να παρουσιαστεί και δεύτερο σχέδιο που επικεντρώνεται στον έλεγχο τμήματος των Στενών του Ορμούζ, με στόχο την επαναλειτουργία τους — ένα ενδεχόμενο που θα μπορούσε να περιλαμβάνει και χερσαίες δυνάμεις.

Δύο πηγές ανέφεραν ότι ο Τραμπ θεωρεί τον αποκλεισμό βασικό εργαλείο πίεσης, αλλά ενδέχεται να εξετάσει στρατιωτική επιλογή εάν το Ιράν συνεχίσει να απορρίπτει τις αμερικανικές προτάσεις.

