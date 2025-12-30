Η πιο ψυχρή νύχτα του φετινού χειμώνα μέχρι στιγμής για αρκετές πεδινές και παράλιες περιοχές ήταν η χθεσινή, σύμφωνα με το KitasWeather.

Όπως αναφέρει, ο ανέφελος ουρανός και οι εξασθενημένοι άνεμοι είχαν ως αποτέλεσμα να παρατηρηθεί έντονη θερμοκρασιακή αναστροφή σε αρκετές πεδινές και παράλιες περιοχές.

Η ελάχιστη θερμοκρασία στο σταθμό στην Αθαλάσσα πλησίασε τους 0°C (0.8°C συγκεκριμένα) ενώ κάποιες περιοχές κοντά στα παράλια έπεσαν μέχρι και τους 3°C (Ζύγι, αεροδρόμιο Λάρνακας, Αραδίππου, Ξυλοφάγου).

