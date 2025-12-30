Ο Υπουργός Άμυνας Βασίλης Πάλμας, μιλώντας στην εκπομπή Πρωτοσέλιδο του Σίγμα, αναγνώρισε ότι στις τάξεις της Εθνικής Φρουράς υπάρχουν στρατιώτες που αντιμετωπίζουν σοβαρές οικονομικές δυσκολίες, όπως συμβαίνει και με μαθητές ή φοιτητές. «Όπως υπάρχουν άποροι μαθητές και φοιτητές, ασφαλώς υπάρχουν και κάποιοι άποροι στρατιώτες».

Ο υπουργός τόνισε ότι τόσο το Υπουργείο Άμυνας όσο και η Εθνική Φρουρά παρακολουθούν στενά τους στρατεύσιμους που δεν διαθέτουν την οικονομική δυνατότητα να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της θητείας. Όπως εξήγησε, έχουν δοθεί σαφείς οδηγίες στους διοικητές μονάδων, ενώ το ζήτημα επιλαμβάνεται με θεσμικό τρόπο η Επιτροπή Κοινωνικών Προβλημάτων της Εθνικής Φρουράς, υπό την προεδρία του Υπαρχηγού. Κάθε περίπτωση, όπως είπε, αξιολογείται ξεχωριστά, καθώς «δεν είναι όλες οι περιπτώσεις ίδιες», φέρνοντας ως παραδείγματα ορφανά παιδιά ή στρατιώτες με ανέργους γονείς και χαμηλά οικογενειακά εισοδήματα.

Ο Βασίλης Πάλμας ανέφερε ότι τα μέτρα στήριξης δεν περιορίζονται στην οικονομική ενίσχυση μέσω επιδομάτων –τα οποία, όπως είπε, «δεν διαφημίζονται και ούτε πρέπει να διαφημίζονται»– αλλά επεκτείνονται και σε πρακτικές διευκολύνσεις. Ενδεικτικά, στρατιώτες με κοινωνικές και οικονομικές ιδιαιτερότητες τοποθετούνται σε μονάδες κοντά στο σπίτι τους, ώστε να έχουν συχνότερη επαφή με τις οικογένειές τους, να μπορούν να λαμβάνουν εξόδους για εργασία και να εξασφαλίζουν ένα ημερομίσθιο που θα τους επιτρέψει να καλύπτουν προσωπικές ανάγκες. Όπως υπογράμμισε, οι παλιές αντιλήψεις σκληραγώγησης μέσω ταλαιπωρίας «έχουν ξεπεραστεί», καθώς προτεραιότητα πλέον είναι το υψηλό ηθικό, που αποτελεί προϋπόθεση για έναν καλό και σωστά εκπαιδευμένο στρατιώτη.

Αναφερόμενος στην έκταση που λαμβάνουν τέτοια θέματα, ο υπουργός έκανε λόγο για «δόση υπερβολής» που προέρχεται από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, διευκρινίζοντας ότι αυτή «δεν προκύπτει από τους δημοσιογράφους ή τις εκπομπές». Όπως σημείωσε, στην ψηφιακή εποχή «ο καθένας έχει τη δυνατότητα να πει ό,τι θέλει και να δημιουργήσει εντυπώσεις σε απεριόριστο βαθμό», υπογραμμίζοντας την ανάγκη υπεύθυνης ανάγνωσης των πληροφοριών που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο.

