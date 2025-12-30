Γύρω στη 1.50 τα ξημερώματα σήμερα, εκδηλώθηκε φωτιά σε αυτοκίνητο, το οποίο βρισκόταν σταθμευμένο σε χώρο στάθμευσης οχημάτων, σε πολυκατοικία στα Κάτω Πολεμίδια.

Μέλη της Αστυνομίας μετέβησαν στην περιοχή για εξετάσεις, ενώ την πυρκαγιά κατέσβησαν μέλη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Το όχημα, ιδιοκτησία γυναίκας ηλικίας 56 ετών, καταστράφηκε ολοσχερώς.

Η σκηνή τέθηκε υπό φρούρηση, για εξετάσεις σήμερα το πρωί, ώστε να εξακριβωθούν τα αίτια που προκάλεσαν την πυρκαγιά.

Το ΤΑΕ Λεμεσού διερευνά.

