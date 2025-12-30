Η Αστυνομία συνέλαβε νεαρό 21 ετών, ο οποίος φέρεται να είναι το πρόσωπο το οποίο οδηγούσε πατίνι και παρέσυρε μητέρα και κοριτσάκι 15 μηνών από την Ουκρανία ενώ διασταύρωναν διάβαση πεζών σε ποδηλατοδρόμο παρά την οδό 28ης Οκτωβρίου, στη Λεμεσό.

Ο οδηγός του πατινιού είχε εγκαταλείψει τη σκηνή και έκτοτε διεξάγονταν έρευνες της Αστυνομίας προς εντοπισμό του.

Το ατύχημα συνέβη στις 8 Δεκεμβρίου το απόγευμα, όταν ενώ η γυναίκα ηλικίας 43 ετών, η οποία κρατούσε στην αγκαλιά της το παιδί της, ηλικίας ενός έτους και τεσσάρων μηνών, διασταύρωνε πεζή διάβαση πεζών σε ποδηλατόδρομο παρά την οδό 28ης Οκτωβρίου, στη Λεμεσό, χτυπήθηκε από διερχόμενο χειριστή πατινιού, ο οποίος διακινείτο στον ποδηλατοδρόμο.

Η μητέρα και το βρέφος έπεσαν στο έδαφος με αποτέλεσμα αυτό να τραυματιστεί σοβαρά στο κεφάλι. Ο οδηγός του πατινιού ο οποίος έπεσε και αυτός στο έδαφος, στη συνέχεια εγκατέλειψε τη σκηνή.

Το παιδί διακομίστηκε αρχικά σε ιδιωτική κλινική στη συνέχεια στο Νοσοκομείο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος ΙΙΙ, στη Λευκωσία, όπου νοσηλεύεται.

