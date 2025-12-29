Σε ένα ασυνήθιστο περιστατικό κλήθηκαν να ανταποκριθούν τα ξημερώματα της Δευτέρας (29/12) μέλη της Αστυνομίας στο κέντρο της Λευκωσίας και συγκεκριμένα στην περιοχή της Φανερωμένης.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, γύρω στη μια τα ξημερώματα έλαβαν πληροφορία για άτομα που προκαλούσαν ανησυχία. Στο σημείο έσπευσαν μέλη του Αστυνομικού Σταθμού Λήδρας, όπου εντόπισαν 33χρονη γυναίκα με άνδρα ηλικίας 36 ετών, που βρίσκονταν σε κατάσταση μέθης.

Κατά την προσπάθεια των αστυνομικών να προχωρήσουν στη σύλληψη τους προέβαλαν αντίσταση.

Τελικά, και τα δύο πρόσωπα συνελήφθησαν και μεταφέρθηκαν στον Κεντρικό Αστυνομικό Σταθμό Λευκωσίας.

Αντιμετωπίζουν αδικήματα που αφορούν, μεταξύ άλλων, επίθεση εναντίον αστυνομικών, δημόσια εξύβριση, πρόκληση ανησυχίας και αντίσταση κατά τη σύλληψη.

Διαβάστε επίσης: Το σκυλί «θαύμα»: Το πέταξαν στον φράχτη Ξυλιάτου αλλά κατάφερε να επιβιώσει