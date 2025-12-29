Απόφαση για λήψη επιπρόσθετων μέτρων, μεταξύ των οποίων η εικοσιτετράωρη κάλυψη των σημείων διέλευσης από τα κατεχόμενα προς τις ελεύθερες περιοχές, προκειμένου να διασφαλιστεί η απολύμανση των τροχοφόρων οχημάτων, λήφθηκε τη Δευτέρα κατά τη διάρκεια σύσκεψης στο Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, για το θέμα του αφθώδους πυρετού, υπό την αρμόδια Υπουργό, Μαρία Παναγιώτου, με τη συμμετοχή υπηρεσιακών και εμπλεκόμενων φορέων.

Σε δηλώσεις του μετά το τέλος της σύσκεψης, ο Διευθυντής των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών, Χριστόδουλος Πίπης, είπε ότι σε συνέχεια των μέτρων, τα οποία έχουν μέχρι σήμερα ληφθεί από τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες, αναφορικά με τον αφθώδη πυρετό, ο οποίος έχει ενσκήψει στις κατεχόμενες περιοχές, υπήρξε μια πρόσθετη σύσκεψη στο Υπουργείο Γεωργίας κατά την οποία έχει αποφασιστεί όπως επιπρόσθετα των μέτρων, τα οποία έχουν μέχρι σήμερα αναληφθεί από τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες, να υπάρξει εικοσιτετράωρη κάλυψη των σημείων διέλευσης από τα κατεχόμενα προς τις ελεύθερες περιοχές, προκειμένου να διασφαλιστεί η απολύμανση των τροχοφόρων οχημάτων.

Πρόσθεσε ότι αποφασίστηκε επίσης η εντατικοποίηση των ελέγχων από μέρους του προσωπικού των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών, οι οποίοι, όπως είπε, έχουν ήδη εντατικοποιηθεί από την μέρα ανακοίνωσης του περιστατικού, «προκειμένου να διασφαλιστεί ότι δεν θα υπάρξουν οποιαδήποτε περιστατικά κατά μήκος των κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων που υπάρχουν καθ’ όλη την έκταση της γραμμής κατάπαυσης του πυρός».

Πρόσθεσε ότι αποφασίστηκε να υπάρξει πρόσθετη επικοινωνία με τις αρχές των Βρετανικών Βάσεων, την Αστυνομία, το στρατό και επιπρόσθετα με τις ομάδες των κτηνοτρόφων, προκειμένου να ενδυναμωθούν τα μέτρα επιτήρησης της έκτασης της Πράσινης Γραμμής για να αποτραπεί οποιαδήποτε παράνομη δραστηριότητα από και προς τις κατεχόμενες περιοχές.

Είπε επίσης ότι επιπρόσθετα θα γνωστοποιηθεί στους κτηνοτρόφους οδηγός με κατευθυντήριές οδηγίες αναφορικά με τη δημιουργία χώρων απολύμανσης των τροχοφόρων οχημάτων στις εκτροφές τους, όπως επίσης και στις κτηνοτροφικές ζώνες, ενώ επιπλέον, θα υπάρξει νέα επικοινωνία με τις αρχές της Αυστραλίας αναφορικά με το θέμα προκειμένου να γίνουν αποδεκτά τα φορτία χαλουμιού τα οποία είναι καθοδόν προς την Αυστραλία.

Ανέφερε περαιτέρω ότι πέραν των πιο πάνω, έχει ήδη αποφασιστεί η συγκρότηση μιας επιτροπής, η οποία θα απαρτίζεται από εκπροσώπους των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών και έναν εκπρόσωπο από κάθε ομάδα των επαγγελματιών φροντίδας ζώων, δηλαδή από τους αγελαδοτρόφους, τους αιγοπροβατοτρόφους, τους χοιροτρόφους και επιπρόσθετα τους τυροκόμους, για να υπάρξει μια συνεχής παρακολούθηση του θέματος και η σε συντονισμό λήψη των οποιωνδήποτε αναγκαίων μέτρων.

Διευκρίνισε ακόμη ότι δεν έχει υπάρξει οποιαδήποτε άλλη χώρα η οποία να έχει καταδείξει την πρόθεση να εφαρμόσει οποιουσδήποτε περιορισμούς ή εμπορικά μέτρα κατά της Κύπρου σε σχέση με το συγκεκριμένο περιστατικό, προσθέτοντας ότι υπάρχει συνεχής επικοινωνία και με τη Γενική Διεύθυνση Υγείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όπως επίσης και με τον Διεθνή Οργανισμό για την Υγεία των Ζώων, ενώ θα υπάρξει και επικοινωνία με τον FAO για το συγκεκριμένο θέμα.

Ερωτηθείς για τον τρόπο με τον οποίο οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες λαμβάνουν ενημερώσεις σχετικά με την κατάσταση που επικρατεί στις κατεχόμενες περιοχές, ο κ. Πίπης είπε ότι η οποιαδήποτε πληροφόρηση προέρχεται μέσα από τον έντυπο Τύπο ή και μέσω του διαδικτύου και των διαφόρων συστημάτων επικοινωνίας των πολιτών που υπάρχουν στο διαδίκτυο.

Σε ερώτηση αν από την επίσκεψη των τεσσάρων εμπειρογνωμόνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης προέκυψαν κάποια αξιόλογα στοιχεία, ο κ. Πίπης είπε ότι η επίσκεψη των εμπειρογνωμόνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατέδειξε την ορθότητα της από μέρους των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών διαχείρισης όλης της υπόθεσης και συγκεκριμένα στο ότι πρέπει να επικεντρωθούμε επί του παρόντος στις εκτροφές οι οποίες υπάρχουν στις υπό την έλεγχο της Δημοκρατίας περιοχές κατά μήκος της γραμμής κατάπαυσης του πυρός, «στις οποίες ακριβώς έχουμε επικεντρωθεί και με τις οποίες βρισκόμαστε σε επικοινωνία για να εφαρμόσουν ακόμη περαιτέρω αυστηρότερα μέτρα όσον αφορά τον έλεγχο της οποιασδήποτε διέλευσης οποιουσδήποτε προσωπικού στις εκτροφές αυτές».

Ερωτηθείς αν η νόσος ενδέχεται να προσβάλλει και άλλα ζώα πλην των βοοειδών, ο κ. Πίπης είπε ότι η εν λόγω νόσος προσβάλλει αποκλειστικά ζώα των οποίων η οπλή χωρίζεται στη μέση, όπως οι αγελάδες, οι αίγες, τα πρόβατα και οι χοίροι.

«Δεν προσβάλλει οποιοδήποτε άλλο ζωικό είδος και επιπλέον δεν προσβάλλει, το σημαντικότερο, τον άνθρωπο, για τον οποίο δεν έχει οποιαδήποτε σημασία από άποψη δημόσιας υγείας», τόνισε.

Πηγή: ΚΥΠΕ