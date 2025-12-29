Ο Σουηδός ταξιδιώτης Eddie Gustin, γνωστός για το μοναδικό του επίτευγμα να επισκεφτεί και τις 193 χώρες του κόσμου, ολοκλήρωσε την παγκόσμια περιήγησή του επιλέγοντας την Κύπρο ως τον τελικό προορισμό. Δεν επρόκειτο για τυχαία επιλογή. Όπως ο ίδιος εξηγεί, ήθελε η τελευταία χώρα να συνδεθεί με μια βαθιά οικογενειακή στιγμή.

Ταξίδι με όλη την οικογένεια

Σύμφωνα με το ιστολόγιο Υπερβόρειοι, ο Gustin, που σήμερα ζει στη Σόλνα της Σουηδίας, λίγα χιλιόμετρα έξω από τη Στοκχόλμη, ταξίδεψε στην Κύπρο μαζί με τη σύντροφό του, Sane, και τα δύο παιδιά τους, ηλικίας 4 και 6 ετών. Ήταν η πρώτη φορά που όλη η οικογένεια συμμετείχε σε τόσο συμβολικό σκέλος της προσωπικής του διαδρομής.

«Αν ήθελα απλώς να τσεκάρω όλες τις χώρες όσο πιο γρήγορα γινόταν, θα είχα έρθει στην Κύπρο εδώ και χρόνια. Επέλεξα όμως να είναι η τελευταία, επειδή είναι ένα καλό μέρος για να τη ζήσεις οικογενειακά», δήλωσε, δίνοντας στο νησί μας ένα ρόλο που ξεπερνά την απλή καταγραφή στον χάρτη.

«Ένα καλό μέρος για την οικογένεια»

Η συναισθηματική διάσταση της επιλογής αποτυπώθηκε και στα λόγια του: «Το να ζήσω την τελευταία χώρα μαζί με την οικογένειά μου ήταν όνειρο. Ήταν ένα πολύ ξεχωριστό συναίσθημα». Η Κύπρος, όπως λέει, προσφέρει ισορροπία, φιλοξενία και οικογενειακή άνεση – στοιχεία που έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στην απόφασή του.

Μια οικογένεια με πάθος για τον κόσμο

Η οικογενειακή διάσταση του ταξιδιού έχει τη δική της δυναμική. Η σύντροφός του έχει ήδη διανύσει περίπου 150 χώρες, ενώ τα παιδιά τους, παρά το νεαρό της ηλικίας τους, έχουν ταξιδέψει σε περισσότερες από 30 χώρες το καθένα. Η Κύπρος γίνεται πλέον κοινός «σταθμός-ορόσημο» στο συλλογικό τους ταξιδιωτικό αφήγημα, μια μνήμη που κλείνει έναν κύκλο για τον πατέρα και ανοίγει έναν νέο για την οικογένεια.