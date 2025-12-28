Ψυχολογική ένεση αποτελούν για τους κατοίκους της Πάφου οι σημερινές εικόνες από τον υδατοφράκτη Μαυροκόλυμπου, ο οποίος μετά την αποκατάσταση της σοβαρής τεχνικής βλάβης που υπέστη, άρχισε σταδιακά να υποδέχεται και πάλι τα πρώτα σημαντικά αποθέματα νερού.

Υπενθυμίζεται ότι το φράγμα παρουσίασε σοβαρή βλάβη στις 19 Ιανουαρίου 2025, με αποτέλεσμα την απώλεια περίπου 1,2 εκατομμυρίων κυβικών μέτρων νερού. Οι εργασίες αποκατάστασης ολοκληρώθηκαν περί τα τέλη Σεπτεμβρίου και με τις πρόσφατες βροχοπτώσεις ο ταμιευτήρας άρχισε εκ νέου να γεμίζει, προκαλώντας ικανοποίηση και συγκρατημένη αισιοδοξία, ιδιαίτερα στους γεωργούς της περιοχής.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων, στις 23 Δεκεμβρίου η πληρότητα του φράγματος είχε φτάσει ήδη το 25%, ποσοστό που αναμένεται να αυξηθεί περαιτέρω με τη νέα καταμέτρηση που θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα, εφόσον συνεχιστούν οι βροχοπτώσεις.

Ο υδατοφράκτης Μαυροκόλυμπου έχει συνολική χωρητικότητα 2,18 εκατομμυρίων κυβικών μέτρων και αποτελεί ένα από τα οκτώ φράγματα της Επαρχίας Πάφου, καταλαμβάνοντας την πέμπτη θέση σε μέγεθος. Κατασκευάστηκε το 1967 και βρίσκεται μεταξύ των κοινοτήτων Πέγειας, Κισσόνεργας, Ακουρσού και Κοίλης.

Η επαναφορά του φράγματος σε τροχιά ομαλής λειτουργίας θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική τόσο για το υδατικό ισοζύγιο της περιοχής όσο και για την αγροτική δραστηριότητα, σε μια περίοδο όπου οι υδατικοί πόροι παραμένουν κρίσιμο ζήτημα για ολόκληρη την Κύπρο.