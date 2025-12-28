Τσουχτερό κρύο επικρατησε το βράδυ του Σαββάτου σε όλο το νησί, με τη θερμοκρασία να σημειώνει αισθητή πτώση και τις χαμηλές τιμές να γίνονται ιδιαίτερα αισθητές τόσο στις ορεινές όσο και στις πεδινές περιοχές.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Kitasweather, ο υδράργυρος κατήλθε στους -4°C στην ευρύτερη περιοχή του Τροόδους, ενώ η απόλυτη ελάχιστη θερμοκρασία καταγράφηκε στο Χρώμιο, όπου έφτασε τους -4,4°C.

Αρνητικές θερμοκρασίες σημειώθηκαν και σε άλλες ορεινές περιοχές, γεγονός που αποτυπώνεται χαρακτηριστικά στον σχετικό χάρτη με τις ελάχιστες θερμοκρασίες της νύχτας.

Το ψυχρό σκηνικό συνεχίζεται και σήμερα, καθώς η θερμοκρασία παρουσιάζει γενικά αισθητή πτώση σε σύγκριση με τις προηγούμενες ημέρες, διατηρώντας τις καιρικές συνθήκες χειμωνιάτικες, ιδιαίτερα στα ορεινά και ημιορεινά τμήματα του νησιού.

Διαβάστε επίσης: Επιδεινώνεται ο καιρός τις επόμενες μέρες- Καταιγίδες και ισχυροί άνεμοι