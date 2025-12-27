Τις συνταγματικές τροποποιήσεις που έχουν ετοιμάσει για να ξεπεράσουν τα εμπόδια στην ταχεία απονομή της δικαιοσύνης ανακοίνωσαν ο «πρόεδρος του ανωτάτου δικαστηρίου», Μπερτάν Οζερντάγ μαζί με τον πρόεδρο του τ/κ δικηγορικού συλλόγου, Χασάν Εσένταγλι.

Το θέμα κυριαρχεί σήμερα στον τ/κ Τύπο. Ο κ. Οζερντάγ σε κοινή συνέντευξη Τύπο ανέφερε ότι έχουν ετοιμάσει ολοκληρωμένες τροποποιήσεις σε τέσσερα άρθρα του «συντάγματος» λέγοντας ότι επιθυμούν αυτές οι τροποποιήσεις να παρουσιαστούν στο κοινό μέσω ξεχωριστού «δημοψηφίσματος» που θα επικεντρώνεται αποκλειστικά στη «δικαστική εξουσία», χωρίς να συνδέονται με οποιαδήποτε «εκλογική διαδικασία». Στέλνοντας μήνυμα στη «βουλή», ο Οζερντάγ τόνισε τη σημασία της παρουσίασης μόνο των τροποποιήσεων που έχουν ετοιμάσει στο «δημοψήφισμα», χωρίς προσθήκες, αφαιρέσεις ή άλλα ζητήματα.

Ο Μπερτάν Οζερντάγ υπενθύμισε το πακέτο «συνταγματικών» τροποποιήσεων του 2014, το οποίο απορρίφθηκε από το κοινό επειδή κάλυπτε πολλά διαφορετικά ζητήματα, και επέστησε την προσοχή στο «δημοψήφισμα» που διεξήχθη το 2020 παράλληλα με τις «προεδρικές εκλογές», το οποίο απορρίφθηκε με μόνο 283 ψήφους. Πρόσθεσε ότι αυτή τη φορά, έχει καταρτιστεί ένας «κανονισμός» που περιορίζεται σε μόνο τέσσερα άρθρα, ο οποίος μπορεί να εξηγηθεί με σαφήνεια στο κοινό και εστιάζει στο θεμελιώδες πρόβλημα της «δικαστικής εξουσίας».

Εξήγησε ότι το πρώτο άρθρο που πρόκειται να τροποποιηθεί αφορά το «άρθρο» 143 και την υφιστάμενη δομή του «ανωτάτου» που αποτελείται από έναν «πρόεδρο» και 7 μέλη, ώστε να περιλαμβάνει έναν «πρόεδρο» και 10 μέλη. Τόνισε ότι αυτή η αύξηση θα επιτάχυνε σημαντικά τη «δικαστική» διαδικασία, λαμβάνοντας υπόψη τον αυξανόμενο πληθυσμό, τον αριθμό των υποθέσεων και τους τομείς ευθύνης.

Η δεύτερη τροποποίηση αφορά το «άρθρο» 151, το οποίο ρυθμίζει τις εξουσίες του «ακυρωτικού δικαστηρίου», σημειώνοντας ότι τόσο στην ε/κ πλευρά όσο και στην Τουρκία υπάρχει τριτοβάθμιο δικαστικό σύστημα. Εξήγησε ότι στη «νότια Κύπρο», όπως αναφέρθηκε στις περιοχές υπό τον έλεγχο της κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας, έχει εφαρμοστεί μια προσωρινή λύση για τη μείωση του φόρτου εργασίας των ανώτερων δικαστηρίων σύμφωνα με τις μεταρρυθμίσεις ψηφιοποίησης και δικονομίας που προτείνει η Ευρωπαϊκή Ένωση, και έκανε επίσης συγκρίσεις σχετικά με τον αριθμό των «δικαστών». Επεσήμανε ότι στη ε/κ πλευρά, περίπου 1 εκατομμύριο άνθρωποι εξυπηρετούνται από 151 δικαστές, ενώ στα κατεχόμενα, όπου ο πληθυσμός εκτιμάται σε περίπου 600.000, υπάρχουν μόνο 51 «δικαστές». Λαμβάνοντας υπόψη τον τρέχοντα πληθυσμό και τον φόρτο εργασίας, δήλωσε ότι χρειάζονται περίπου 80 επιπλέον «δικαστές».

Η τρίτη τροποποίηση, που προβλέπεται στο «άρθρο» 152, είπε, στοχεύει στη σύσταση «διοικητικών δικαστηρίων» και στην ενίσχυση του συντονισμού με το «ανώτατο διοικητικό δικαστήριο», όπου οι πολίτες αναγκάζονται να υποβάλλουν ξεχωριστές αγωγές ακύρωσης και αποζημίωσης για εσφαλμένες «διοικητικές» ενέργειες, μια πρακτική που δεν υπάρχει πλέον στο «σύγχρονο δίκαιο».

Η τέταρτη και τελευταία αλλαγή αφορά το «άρθρο» 155 με τον Οζέρνταγ να εξηγεί ότι με την τροποποίηση αυτή θα μπορούσαν να συσταθούν «εφετεία», προσθέτοντας ότι αυτό το βήμα συμπληρώνει τις άλλες τρεις αλλαγές. Μια προσωρινή διάταξη ορίζει επίσης ότι το ισχύον «σύστημα» θα συνεχιστεί μέχρι την πλήρη θέσπιση του νέου «συστήματος».

Πηγή: ΚΥΠΕ