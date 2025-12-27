Ικανοποίηση για το γεγονός ότι φέτος μειώθηκαν οι οικογένειες που αποτάθηκαν για βοήθεια στο Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού (ΠΣΣΕ) στο πλαίσιο της εκστρατείας “Υιοθετήστε” μια οικογένεια τα Χριστούγεννα 2025, εξέφρασε ο Πρόεδρος του ΠΣΣΕ Ηλίας Δημητρίου προσθέτοντας ότι η μείωση αντικατοπτρίζει βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης οικονομικά ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού.

Σε δήλωση στο ΚΥΠΕ ο κ. Δημητρίου σημείωσε περαιτέρω το γεγονός ότι φέτος δεν αποτάθηκαν για στήριξη φοιτητές.

Ειδικότερα ο κ. Δημητρίου είπε ότι η εκστρατεία ολοκληρώθηκε στις 23 Δεκεμβρίου. Πρόσθεσε ότι «καταφέραμε και ικανοποιήσαμε όλες τις οικογένειες που αποτάθηκαν κοντά μας σε παγκύπρια βάση».

Συνεχίζοντας σημείωσε ότι πολύ σημαντικά θετικό είναι το γεγονός πως φέτος μειώθηκε η ζήτηση από οικογένειες σε σχέση με πέρσι και τις προηγούμενες χρονιές, αναφέροντας ότι παρά τη λήξη της εκστρατείας το ΠΣΣΕ παραμένει κοινωνικά ενεργό προκειμένου να στηρίξει οικογένειες να έχουν τα αναγκαία και για την Πρωτοχρονιά. Ήδη μετά τη λήξη της εκστρατείας αποτάθηκαν δύο-τρεις οικογένειες, που θα πάρουν τη βοήθεια τη Δευτέρα.

Απαντώντας σε ερώτηση ο κ. Δημητρίου ανέφερε ότι η μείωση της ζήτησης αύξησε την αξία της βοήθειας που προσφέρθηκε σε κάθε οικογένεια καθώς οι πολίτες και οι εταιρείες δεν μείωσαν την προσφορά τους και συνεπώς το ΠΣΣΕ είχε στη διάθεση του την ίδια προσφορά, την οποία κατένειμε και αφορούσε δωροκουπόνια, τρόφιμα, παιγνίδια και γλυκά.

Ερωτηθείς για τη σύνθεση των οικογενειών που αποτάθηκαν για βοήθεια είπε ότι σε παγκύπρια βάση η επαρχία με τη μεγαλύτερη ζήτηση ήταν η Λευκωσία και κυρίως αποτάθηκαν νεαρά ζευγάρια με παιδάκια ηλικίας ενός ή/και δύο ετών. Επεσήμανε ότι φέτος το θετικό είναι ότι δεν αποτάθηκαν φοιτητές, γεγονός που αποδίδεται στο ενδεχόμενο οι φοιτητές να εξασφάλισαν εργασία στα κέντρα εστίασης ή σε κάποιο άλλο τομέα και έτσι δεν υπήρξε ανάγκη για επανάληψη του φαινομένου που παρουσιάστηκε τις προηγούμενες χρονιές.

Σε ερώτηση εάν παρουσιάστηκαν φαινόμενα κατάχρησης, ο κ. Δημητρίου είπε ότι γίνονται έλεγχοι και δεν διαπιστώθηκε κατάχρηση ή εκμετάλλευση από τις οικογένειες που «αποτάθηκαν κοντά μας».

Ο κ. Δημητρίου ανέφερε περαιτέρω ότι το ΠΣΣΕ βοήθησε τις οργανώσεις μέλη του στη βάση των αναγκών που αυτές αιτήθηκαν, σε μια προσπάθεια αποκέντρωσης. Οι οργανώσεις αυτές κυμαίνονται από τις 440 στις 450.

Διευκρίνισε περαιτέρω ότι η μείωση ζήτησης αφορούσε τα στοιχεία σε κεντρικό επίπεδο προσθέτοντας ότι η αξιολόγηση της όλης προσπάθειας με σαφέστερη εικόνα μπορεί να γίνει στα μέσα Ιανουαρίου όταν συγκεντρωθούν τα στοιχεία από όλες τις οργανώσεις.

Πηγή: ΚΥΠΕ