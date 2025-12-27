Σε 422 επείγουσες κλήσεις παγκύπρια, εκ των οποίων οι 172 αφορούσαν την επαρχία Λευκωσίας, ανταποκρίθηκε το τριήμερο των Χριστουγέννων (24,25 και 26 Δεκεμβρίου) η υπηρεσία ασθενοφόρων, δήλωσε στο ΚΥΠΕ το Σάββατο η Ριάνα Κωνσταντίνου, υπεύθυνη της υπηρεσίας στο Υπουργείο Υγείας.

Τα περιστατικά αφορούσαν πόνο στο στήθος, τραυματισμούς, ασθένειες και όλα αντιμετωπίστηκαν άμεσα από τα ασθενοφόρα.

Απαντώντας σε ερώτηση για τον αριθμό των περιστατικών, η κ. Κωνσταντίνου είπε ότι πάντοτε τις γιορτές υπάρχουν αυξημένες κλήσεις, φέτος όμως η επαρχία Λευκωσίας κατέγραψε αύξηση. Γενικά όμως, σημείωσε, είναι σε αυτά τα επίπεδα που κυμαίνονται τα περιστατικά σε περιόδους γιορτών. Ευτυχώς, ανέφερε, μέχρι στιγμής δεν είχαμε θανατηφόρα τροχαία αυτές τις μέρες.

Τα ΤΑΕΠ είναι σε ετοιμότητα και τα δημόσια νοσηλευτήρια διαθέτουν κλίνες για την αντιμετώπιση έκτακτων περιστατικών αυτές τις μέρες δήλωσε στο ΚΥΠΕ ο Εκπρόσωπος Τύπου του ΟΚΥπΥ, Χαράλαμπος Χαριλάου, σημειώνοντας ότι υπήρξε αυξημένη κίνηση την εορταστική περίοδο των Χριστουγέννων αφού τόσο οι προσωπικοί, όσο και οι ειδικοί γιατροί είναι με άδεια.

«Έχουμε εφαρμόσει την μέθοδο των ιατρείων ταχείας διακίνησης εδώ και αρκετό καιρό, όπου βλέπουμε τα μη επείγοντα περιστατικά κι έτσι γίνεται αποσυμφόρηση», είπε.

Υπήρξε αυξημένη κίνηση, πρόσθεσε ο Εκπρόσωπος Τύπου του ΟΚΥπΥ, αλλά όχι κάποιο ασυνήθιστο περιστατικό, παρά περιστατικά που συμβαίνουν συχνά όπως εγκεφαλικά, καρδιακά, κάποια τροχαία, και αυξημένες περιπτώσεις ιών γρίπης, αλλά όχι σε ανησυχητικά επίπεδα όπως στην υπόλοιπη Ευρώπη.

«Είμαστε σε ετοιμότητα ως δημόσια νοσοκομεία ν’ αντιμετωπίσουμε το κάθε τι, έχουμε διαθέσιμες κλίνες, έχουμε ενισχύσει τα ΤΑΕΠ ώστε να μπορούμε να ανταποκριθούμε με επάρκεια», σημείωσε ο κ. Χαριλάου.

Πηγή: ΚΥΠΕ