Ξεκινούν σύντομα οι εργασίες συντήρησης στην εκκλησία του Αγίου Προκοπίου στη Σύγκραση και στην εκκλησία της Παναγίας της Ακεντούς στη Λεύκα, δήλωσε στο ΚΥΠΕ ο συμπρόεδρος της Δικοινοτικής Τεχνικής Επιτροπής για την Πολιτιστική Κληρονομιά, Σώτος Κτωρής.

Σύμφωνα με τον κ. Κτωρή πρόκειται για δύο πολύ σημαντικά μνημεία.

Η εκκλησία του Αγίου Προκοπίου στη Σύγκραση - κοντά στο Τρίκωμο - είναι μία «πολύ σημαντική εκκλησία», ανέφερε ο κ. Κτωρής ερωτηθείς από το ΚΥΠΕ, σημειώνοντας ότι είναι χτισμένη στα ερείπια παλαιοχριστιανικής βασιλικής του 6ου αιώνα, ενώ η βασική εκκλησία χρονολογείται στη Μέση Βυζαντινή Περίοδο, πιθανόν στον 11ο ή 12ο αιώνα.

Η εκκλησία είναι διακοσμημένη με τοιχογραφίες, ανέφερε.

Η άλλη εκκλησία στην οποία ξεκινούν εργασίες συντήρησης, είναι η Παναγία της Ακεντού στο χωριό Λεύκα, η οποία, περιλαμβάνεται στον κατάλογο αρχαίων μνημείων, ανέφερε ο κ. Κτωρής.

Οι εργασίες ξεκινούν τις επόμενες εβδομάδες, σημείωσε.

