Το έτος άρχισε με τον χειρότερο οιωνό. Πενταμελής οικογένεια βρίσκει τραγικό θάνατο. Φωτιά που ξέσπασε εντός της οικίας τους επεκτάθηκε σε κλάσματα δευτερολέπτου και περικύκλωσε το σπίτι.

Στο άκουσμα της είδησης η Κύπρος παγώνει. Ζεύγος και τα τρία τους παιδιά ηλικίας 2,3 και 7 ετών βρίσκουν τραγικό θάνατο. Οι αρχές διερευνούν υπόθεση για παράνομο μίνι μάρκετ στις κεντρικές φυλακές που φέρεται να έστησαν αρχιδεσμοφύλακας και κατάδικος.

Στην οικία του αρχιδεσμοφύλακα εντοπίζουν και χιλιάδες έγγραφα των κεντρικών φυλακών. Υπόθεση φέρνει καταιγιστικές εξελίξεις και απανοτές συλλήψεις με την τέως διευθύντρια και πρώην υποδιευθύντρια των κεντρικών φυλακών. Να κατηγορούνται για τη διαρροή εγγράφων και να παραπέμπονται στο κακουργιοδικείο.

Άλλος ένας μαύρος Ιούλιος για την Κύπρο. Φωτιά που ξέσπασε στην κοινότητα Μαλιά καίει τα πάντα στο πέρασμα της. 13 κοινότητες στην ορεινή Λεμεσό δέχονται απανωτά πλήγματα από την φονική λαίλαπα.

Το χειρότερο σενάριο γίνεται πραγματικότητα. Ζεύγος ηλικιωμένων βρίσκει φρικτό θάνατο από τις πύρινες γλώσσες που περικύκλωσαν το όχημα τους.

Πέντε μήνες μετά και το ερώτημα γιατί ο δρόμος Μοναγρίου-Άλασσας ήταν προσβάσιμος παραμένει ανοιχτό. Η Λεμεσός ξυπνά με την εκτέλεση του Σταύρου Δημοσθένους. Εκτελεστές κατεβαίνουν από ένα άσπρο βαν και γαζώνουν τον Δημοσθένους, ο οποίος βρισκόταν έξω από το σπίτι του και εντός του οχήματός τους και αποχωρούν από το σημείο. Οι αρχές ψάχνουν ακόμα τα κομμάτια του παζλ.

Ακολουθήσαν σύλληψη σε εντάλματα και πολλοί μήνες έρευνες με την υπόθεση, να συνεχίζει να αποτελεί μια από τις σοβαρότερες και πιο σύνθετες ποινικές υποθέσεις που χειρίστηκε η αστυνομία τα τελευταία χρόνια.

