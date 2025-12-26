Η περιοχή επηρεάζεται από ασθενή χαμηλή πίεση, ενώ από αύριο αναμένεται πρόσκαιρη επιδείνωση του καιρού λόγω χαμηλής πίεσης και σχετικά ψυχρής αέριας μάζας. Σήμερα και το Σαββατοκύριακο θα επικρατήσουν μερικώς συννεφιασμένες συνθήκες, με τοπικές βροχές, μεμονωμένες καταιγίδες και πιθανότητα χαλαζοπτώσεων.

Στα ορεινά του Τροόδους ενδέχεται να πέσει χιονόνερο ή χιόνι. Οι άνεμοι θα πνέουν μέτριοι μέχρι ισχυροί, ενώ η θάλασσα θα είναι από ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη, τοπικά ταραγμένη στα δυτικά και βόρεια.

Αναλυτικά το δελτίο καιρού

Ασθενής χαμηλή πίεση επικρατεί στην περιοχή, ενώ χαμηλή πίεση και σχετικά ψυχρή αέρια μάζα θα αρχίσουν να επηρεάζουν πρόσκαιρα το νησί, σταδιακά από αύριο.

Το απόγευμα, ο καιρός θα είναι μερικώς συννεφιασμένος, ενώ αναμένονται κατά τόπους βροχές αλλά και εκδήλωση μεμονωμένων καταιγίδων. Σε καταιγίδα, δεν αποκλείεται να πέσει χαλάζι. Στις υψηλότερες κορυφές του Τροόδους, ενδέχεται να πέσει χιονόνερο ή και χιόνι. Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 Μποφόρ και παροδικά στα προσήνεμα παράλια μέτριοι μέχρι ισχυροί, 4 με 5 Μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη στα δυτικά και τα βόρεια και ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη στα νότια και τα ανατολικά.

Απόψε, ο καιρός θα παραμείνει μερικώς συννεφιασμένος και αναμένονται μεμονωμένες βροχές, κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια. Στις υψηλότερες κορυφές του Τροόδους, δεν αποκλείεται να πέσει χιονόνερο ή και χιόνι Οι άνεμοι θα συνεχίσουν να πνέουν νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 Μποφόρ και παροδικά στα προσήνεμα παράλια μέτριοι μέχρι ισχυροί, 4 με 5 Μποφόρ. Η θάλασσα θα καταστεί γενικά λίγο ταραγμένη, ωστόσο αργότερα στα δυτικά και τα βόρεια θα είναι μέχρι ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα κατέλθει γύρω στους 8 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 10 στα παράλια και γύρω στους 3 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά, όπου τοπικά αναμένεται να σχηματιστεί παγετός.

Αύριο, ο καιρός θα είναι μερικώς συννεφιασμένος και κατά διαστήματα κυρίως συννεφιασμένος, ενώ αναμένονται τοπικές βροχές αλλά και μεμονωμένες καταιγίδες. Σε καταιγίδα, δεν αποκλείεται να πέσει χαλάζι. Στα υψηλότερα ορεινά, είναι πιθανό να πέσει χιόνι ή χιονόνερο. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί και σταδιακά βορειοδυτικοί ως βόρειοι, μέτριοι, 4 Μποφόρ και παροδικά τοπικά μέχρι ισχυροί, 5 Μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι γενικά λίγο ταραγμένη μέχρι ταραγμένη, ωστόσο σταδιακά στα δυτικά θα καταστεί ταραγμένη μέχρι κυματώδης. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 18 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 20 στα παράλια και γύρω στους 8 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Την Κυριακή, ο καιρός θα είναι μερικώς συννεφιασμένος και από το απόγευμα και μετά, κυρίως συννεφιασμένος, ενώ δεν αποκλείεται να σημειωθούν μεμονωμένες βροχές. Το πεδίο των ανέμων το βράδυ θα ενισχυθεί σημαντικά, ιδιαίτερα στα δυτικά και τα βόρεια.

Τη Δευτέρα αρχικά αναμένονται μεμονωμένες βροχές ή και καταιγίδα, κυρίως στο δυτικό μισό του νησιού, ενώ σταδιακά ο καιρός θα βελτιωθεί. Στα υψηλότερα ορεινά δυνατό να πέσει χιόνι. Το νησί θα επηρεάζεται από ένα ισχυρό βορειοδυτικό μέχρι βόρειο πεδίο ανέμων, το οποίο όμως μέχρι το απόγευμα θα εξασθενήσει σταδιακά. Την Τρίτη, ο καιρός αρχικά θα είναι κυρίως αίθριος με τοπικά αυξημένες νεφώσεις, ωστόσο σταδιακά μέχρι το απόγευμα ο καιρός θα καταστεί κυρίως συννεφιασμένος και από το βράδυ και μετά, αναμένονται τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, αρχικά στα δυτικά και προοδευτικά και στις υπόλοιπες περιοχές. Στα υψηλότερα ορεινά αναμένεται να πέσει χιόνι.

Η θερμοκρασία την Κυριακή θα σημειώσει πτώση και μέχρι την Τρίτη αναμένεται να παραμείνει στα ίδια επίπεδα, για να κυμανθεί έτσι κοντά ή και λίγο πιο κάτω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές της εποχής.