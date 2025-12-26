Δυναμική παρουσία στους δρόμους και σε καίρια σημεία αστικών περιοχών είχε η Αστυνομία κατά τη διάρκεια της νύχτας, συνεχίζοντας τις ενισχυμένες δράσεις της για προστασία των πολιτών και διασφάλιση της τάξης.

Κατά τη διάρκεια της χθεσινής νύχτας, πραγματοποιήθηκαν στοχευμένοι έλεγχοι, περιπολίες και παρεμβάσεις σε περιοχές υψηλής εγκληματικότητας. Παράλληλα, αξιοποιούνται πληροφορίες, σε συνεργασία με άλλες αρμόδιες αρχές, για την αποτελεσματική πρόληψη και καταστολή παραβατικών φαινομένων.

Συγκεκριμένα, διενεργήθηκαν πέραν των 820 ελέγχων, από τους οποίους προέκυψαν 102 τροχαίες καταγγελίες. Οι 33 αφορούσαν οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλης, ενώ έξι οδηγοί εντοπίστηκαν θετικοί σε προκαταρκτικό έλεγχο ναρκωτικών.

Στο πλαίσιο διερεύνησης τροχαίων αδικημάτων, κατακρατήθηκαν συνολικά έξι οχήματα, ενώ παράλληλα συνελήφθησαν τέσσερα πρόσωπα για αδικήματα που αφορούσαν μεταξύ άλλων, κλοπή αυτοκινήτου, μαχαιροφορία και εντάλματα προστίμων.

Οι επιχειρήσεις αυτές, εντάσσονται σε ένα ευρύ και διαρκώς ενισχυόμενο σχέδιο πάταξης της εγκληματικότητας, με αυξημένη αστυνομική παρουσία, στοχευμένους ελέγχους και άμεση επιχειρησιακή δράση σε όλες τις επαρχίες.