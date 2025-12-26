Ασθενής χαμηλή πίεση επηρεάζει την περιοχή, διατηρώντας τον καιρό ασταθή με κατά διαστήματα αυξημένες νεφώσεις και μεμονωμένες βροχές, ενώ δεν αποκλείεται και το ενδεχόμενο καταιγίδας.

Οι θερμοκρασίες θα παρουσιάσουν μικρές διακυμάνσεις τις επόμενες ημέρες, με παγετό τοπικά στα ορεινά και πιθανότητα χιονόπτωσης στα ψηλότερα υψόμετρα τη Δευτέρα.

Αναλυτικά το δελτίο καιρού

Ασθενής χαμηλή πίεση επηρεάζει την περιοχή.

Σήμερα ο καιρός θα είναι μερικώς συννεφιασμένος και κατά διαστήματα αναμένονται μεμονωμένες βροχές, χωρίς να αποκλείεται και το ενδεχόμενο καταιγίδας. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ, και παροδικά στα προσήνεμα παράλια μέχρι ισχυροί, 5 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 18 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 20 στα παράλια και γύρω στους 10 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Απόψε ο καιρός θα είναι μερικώς συννεφιασμένος. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως δυτικοί ως βορειοδυτικοί αρχικά ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ, και αργότερα στα προσήνεμα τοπικά μέτριοι μέχρι ισχυροί, 4 με 5 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι αρχικά μέχρι λίγο ταραγμένη για να καταστεί αργότερα στα προσήνεμα παράλια μέχρι ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει γύρω στους 8 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 11 στα παράλια και γύρω στους 3 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά, όπου τοπικά θα σχηματιστεί παγετός.

Το Σάββατο ο καιρός θα είναι μερικώς συννεφιασμένος και κατά διαστήματα αναμένονται μεμονωμένες βροχές, χωρίς να αποκλείεται και το ενδεχόμενο καταιγίδας, κυρίως από το μεσημέρι και μετά.

Την Κυριακή ο καιρός θα είναι κατά διαστήματα μερικώς συννεφιασμένος. Τη Δευτέρα αρχικά αναμένονται μεμονωμένες βροχές ή και καταιγίδα, κυρίως στο δυτικό μισό του νησιού, ενώ σταδιακά ο καιρός θα βελτιωθεί. Στα ψηλότερα ορεινά δυνατό να πέσει χιόνι.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στα ίδια επίπεδα το Σάββατο, τα οποία είναι λίγο πιο πάνω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές. Την Κυριακή αναμένεται πτώση της θερμοκρασίας και μη αξιόλογη μεταβολή για τη Δευτέρα, για να κυμανθεί κοντά ή λίγο πιο κάτω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές.