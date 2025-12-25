Δύο τροχαία ατυχήματα σημειώθηκαν το απόγευμα στον αυτοκινητόδρομο, χωρίς να αναφερθούν τραυματισμοί.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, το πρώτο ατύχημα σημειώθηκε στον αυτοκινητόδρομο Λευκωσίας – Λάρνακας, στο ύψος των Λυμπιών. Ο οδηγός, υπό συνθήκες που διερευνώνται, έχασε τον έλεγχο του οχήματός του, με αποτέλεσμα να προσκρούσει στα κιγκλιδώματα και να ακινητοποιηθεί. Στο σημείο έσπευσαν μέλη της Τροχαίας, ενώ το όχημα μετακινήθηκε εκτός δρόμου χωρίς να προκληθούν τραυματισμοί.

Το δεύτερο ατύχημα σημειώθηκε στον αυτοκινητόδρομο Λεμεσού – Λευκωσίας, στο ύψος της Αγίας Βαρβάρας. Ο οδηγός έχασε επίσης τον έλεγχο του οχήματός του, το οποίο προσέκρουσε στα κιγκλιδώματα και ακινητοποιήθηκε, χωρίς να υπάρξουν τραυματισμοί.

Η Αστυνομία καλεί τους οδηγούς να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, καθώς λόγω των καιρικών συνθηκών διάφορα σημεία του δρόμου είναι ολισθηρά.