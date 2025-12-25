Σοβαρό περιστατικό εμπρησμού σημειώθηκε το βράδυ της παραμονής των Χριστουγέννων στον αυτοκινητόδρομο Λεμεσού, στο ύψος του Αγίου Αθανασίου.

Όπως φαίνεται σε βίντεο που δημοσίευσε η σελίδα RoadReportCY από οδηγό ο οποίος βρισκόταν στο σημείο, νεαροί έβαζαν φωτιές στον κυκλικό κόμβο Αγίου Αθανασίου το βράδυ της παραμονής Χριστουγέννων.

Στο σημείο έσπευσαν μέλη της Αστυνομίας και οι νεαροί εγκατέλειψαν το σημείο με μοτοσικλέτες.

Διαβάστε επίσης: Εντόπισαν 26χρονο μαχαιρωμένο στην Πλατεία Ελευθερίας τα ξημερώματα