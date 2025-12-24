Εκτός της περιοχής απελευθέρωσης φαίνεται να κινούνται τα αγρινά που απελευθερώθηκαν πριν από περίπου 20 ημέρες στον Σταυρό της Ψώκας, γεγονός που αρχικά προκάλεσε ανησυχία, ωστόσο, σύμφωνα με το Τμήμα Δασών, πρόκειται για αναμενόμενη και φυσιολογική συμπεριφορά.

Μιλώντας στην εκπομπή «Μεσημέρι και Κάτι», ο Λειτουργός Βιοποικιλότητας του Τμήματος Δασών, Χάρης Νικολάου, εξήγησε ότι από την παρακολούθηση των ζώων προκύπτουν σαφείς διαφορές στη συμπεριφορά μεταξύ αρσενικών και θηλυκών αγρινών μετά την επανένταξή τους στο φυσικό περιβάλλον.

Όπως ανέφερε, τα αρσενικά φαίνεται να έχουν «εκτοπιστεί» από τα άγρια αρσενικά που ήδη βρίσκονται στην περιοχή, γεγονός που οδηγεί σε άτακτες και πιο μακρινές μετακινήσεις. Αντίθετα, τα θηλυκά αγρινά γίνονται πιο εύκολα αποδεκτά από τους άγριους πληθυσμούς, πραγματοποιούν μικρότερες και πιο ομαλές μετακινήσεις και δείχνουν να εντάσσονται ταχύτερα στο οικοσύστημα.

«Είναι κάτι φυσιολογικό και αναμενόμενο, αλλά αυτή τη στιγμή το αποδεικνύουμε και επιστημονικά», ανέφερε χαρακτηριστικά, σημειώνοντας ότι τα δεδομένα αυτά θα αξιοποιηθούν για τον σχεδιασμό μελλοντικών απελευθερώσεων.

Σύμφωνα με τον ίδιο, στόχος του Τμήματος Δασών είναι η δημιουργία ενός επιστημονικού πρωτοκόλλου επανένταξης, το οποίο θα λαμβάνει υπόψη την ηλικία και τη φυσιολογία των ζώων. Μεταξύ των σεναρίων που εξετάζονται είναι η απελευθέρωση αρσενικών σε νεαρότερη ηλικία, πριν αυξηθούν τα επίπεδα τεστοστερόνης, ώστε να μην αντιμετωπίζονται ως απειλή από τα άγρια αρσενικά και να εντάσσονται πιο ομαλά.

Σε ό,τι αφορά τον συνολικό πληθυσμό του αγρινού, ο κ. Νικολάου υπενθύμισε ότι, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Υπηρεσίας Θήρας, αυτός εκτιμάται μεταξύ 2.500 και 3.500 ζώων. Ωστόσο, όπως τόνισε, ο αριθμός αυτός δεν μπορεί να θεωρηθεί μεγάλος, καθώς υπάρχουν σοβαρές απειλές όπως η λαθροθηρία, οι επιθέσεις από αδέσποτους σκύλους και ο κίνδυνος ασθενειών.

«Πρόκειται για ένα είδος που υπάρχει μόνο σε μία περιοχή του κόσμου και μόνο σε περιορισμένες περιοχές της Κύπρου, κυρίως στο Τρόοδος. Οποιαδήποτε ασθένεια ή απρόβλεπτο γεγονός μπορεί να μειώσει δραστικά τον πληθυσμό», σημείωσε, εξηγώντας ότι για τον λόγο αυτό διατηρούνται και ελεγχόμενοι πληθυσμοί, ώστε να μπορούν να επανενταχθούν ζώα στη φύση σε περίπτωση ανάγκης.

Υπενθυμίζεται ότι τα πρώτα μέτρα προστασίας του αγρινού ξεκίνησαν ήδη από τη δεκαετία του 1930, όταν διαπιστώθηκε δραματική μείωση του πληθυσμού του και υπήρξε σοβαρός κίνδυνος εξαφάνισής του.