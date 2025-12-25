Για 19η συνεχόμενη χρονιά, η καταδυτική σχολή «Summer Divers» κράτησε ζωντανή μια ξεχωριστή χριστουγεννιάτικη παράδοση, πραγματοποιώντας το καθιερωμένο πλέον Christmas Dive, μια γιορτή που εκτυλίσσεται όχι στη στεριά, αλλά στον βυθό της θάλασσας.

Φέτος, το ραντεβού δόθηκε στα καταγάλανα νερά του Green Bay στον Πρωταρά. Εκεί, σε ένα σκηνικό που συνδύαζε τη χειμερινή εορταστική διάθεση με τη μαγεία της υποβρύχιας ζωής, οι δύτες στόλισαν χριστουγεννιάτικο δέντρο στον βυθό, μεταφέροντας το πνεύμα των Χριστουγέννων στα λίγα μέτρα κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας.

Η γιορτή συνεχίστηκε με χριστουγεννιάτικες μελωδίες που ακούστηκαν με έναν πρωτότυπο τρόπο, χάρη σε τρίγωνα και φλογέρες, δημιουργώντας μια μοναδική ακουστική εμπειρία κάτω από το νερό. Οι συμμετέχοντες χόρεψαν, αντάλλαξαν δώρα, έκοψαν χριστουγεννιάτικη τούρτα και σήκωσαν ποτήρια με σαμπάνια, αποδεικνύοντας ότι το εορταστικό κλίμα μπορεί να υπάρξει ακόμη και στις πιο απρόσμενες συνθήκες.

Διαβάστε επίσης: ΒΙΝΤΕΟ: Ένα χριστουγεννιάτικο δέντρο στον.. βυθό του Πρωταρά