Ένα ξεχωριστό χριστουγεννιάτικο μήνυμα στέλνει και φέτος ο δήμος Παραλιμνίου -Δερύνειας με ένα χριστουγεννιάτικο δέντρο τοποθετημένο στον βυθό της θάλασσας.

Η πρωτοβουλία υλοποιήθηκε από το εκπαιδευτικό κέντρο SCUBA Dive Cyprus, με τη στήριξη του Δήμου Παραλιμνίου – Δερύνειας, στο πλαίσιο της ανάδειξης της τοπικής πολιτιστικής και θαλάσσιας κληρονομιάς.

Κάτω από τα κρυστάλλινα νερά του Πρωταρά, ένα υποβρύχιο χριστουγεννιάτικο δέντρο λάμπει ως μια εορταστική υπενθύμιση ότι εδώ το καλοκαίρι δεν τελειώνει ποτέ, ακόμη και τον Δεκέμβριο.

Η ξεχωριστή αυτή πρωτοβουλία υλοποιήθηκε από το εκπαιδευτικό κέντρο SCUBA Dive Cyprus, με έδρα την περιοχή Περνέρα, και υποστηρίχθηκε από τον Δήμο Παραλιμνίου – Δερύνειας, αναδεικνύοντας τη βαθιά και διαχρονική σχέση του τόπου με τη θάλασσα και την παράκτια πολιτιστική του κληρονομιά.