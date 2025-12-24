Σαφές μήνυμα ότι στην Κύπρο υπάρχει επάρκεια κρέατος και ότι οι τιμές παραμένουν συγκρατημένες, παρά τις έντονες διεθνείς πιέσεις, έστειλε ο πρόεδρος των Κρεοπωλών Κώστας Λειβαδιώτης, μιλώντας στο «Πρωτοσέλιδο».

Ο πρόεδρος των Κρεοπωλών στάθηκε ιδιαίτερα στο αρνάκι, εξηγώντας ότι ένα μικρό ζώο 8–10 κιλών, πριν φτάσει στον Κύπριο καταναλωτή, περνά μια ολόκληρη αλυσίδα μεταφορών και εξόδων: από τον τόπο εκτροφής στην Ελλάδα, στη Μυτιλήνη, τον Πειραιά, τον Ασπρόπυργο, το Λαύριο, τη Λεμεσό και τελικά τη Λευκωσία. «Αντιλαμβάνεστε το κόστος και την ταλαιπωρία», σημείωσε, υπογραμμίζοντας πως, σε αντίθεση με παλαιότερα χρόνια, σήμερα η Κύπρος διαθέτει τόσο ποιοτικό ντόπιο κρέας όσο και εισαγόμενο από πολλές χώρες, από την Ελλάδα και τη Ρουμανία μέχρι την Αυστραλία, την Αμερική και την υπόλοιπη Ευρώπη.

Σε ό,τι αφορά τις τιμές, ο κ. Λειβαδιώτης υποστήριξε ότι «στην Κύπρο έχουμε από τις καλύτερες τιμές παγκοσμίως», αποδίδοντας αυτό το δεδομένο στη διατήρηση των παραδοσιακών κρεοπωλείων. Όπως ανέφερε, σε αντίθεση με την Ευρώπη και τις ΗΠΑ, όπου το μεγαλύτερο ποσοστό της αγοράς έχει περάσει στα σούπερ μάρκετ, στην Κύπρο περίπου το 65% του κρέατος εξακολουθεί να διακινείται μέσω κρεοπωλείων. «Αυτό λειτουργεί ως ανάχωμα στις ανεξέλεγκτες αυξήσεις», είπε χαρακτηριστικά.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στις αυξήσεις στο μοσχάρι, οι οποίες, όπως τόνισε, είναι παγκόσμιο φαινόμενο. Σύμφωνα με τον ίδιο, μέσα στον τελευταίο χρόνο παρατηρήθηκαν αυξήσεις που φτάνουν ή και ξεπερνούν το 15%, ενώ σε βάθος τριετίας το κόστος του μοσχαρίσιου κρέατος έχει ουσιαστικά διπλασιαστεί διεθνώς. «Δεν προλαβαίνουμε ούτε τις τιμές να αλλάζουμε», παραδέχθηκε, εξηγώντας πως οι αυξήσεις έρχονται συνεχώς από τους προμηθευτές.

Ο πρόεδρος των Κρεοπωλών παρουσίασε και συγκεκριμένα ενδεικτικά επίπεδα τιμών για τον καταναλωτή. Το ντόπιο αρνί κυμαίνεται περίπου στα 14–15 ευρώ το κιλό, το μοσχάρι με το κόκαλο γύρω στα 11–12 ευρώ, ο κιμάς στα 12,5 ευρώ και τα κυπριακά στέικς μεταξύ 18 και 20 ευρώ, με τα εισαγόμενα να κοστίζουν περισσότερο. Το χοιρινό κινείται γύρω στα 6 ευρώ το κιλό, το κοτόπουλο από 3,25 έως 4 ευρώ, ενώ η γαλοπούλα βρίσκεται στα 7–8 ευρώ το κιλό.

Απαντώντας σε αναφορές τηλεθεατών για «αρνάκι γάλακτος» σε χαμηλότερες τιμές, ο κ. Λειβαδιώτης υπενθύμισε ότι, μετά την ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, από το 2006 και έπειτα, δεν επιτρέπεται ο χαρακτηρισμός «αρνάκι γάλακτος» για το κυπριακό αρνί, βάσει ευρωπαϊκής νομοθεσίας. «Μπορεί να είναι μικρό και ποιοτικό, αλλά ο όρος δεν ισχύει πλέον για την Κύπρο», ξεκαθάρισε, τονίζοντας ότι χρειάζεται προσοχή στη χρήση των όρων ώστε να μη δημιουργείται σύγχυση στους καταναλωτές.

Κλείνοντας, ο πρόεδρος των Κρεοπωλών έδωσε και μια συνολική εικόνα της κατανάλωσης κρέατος στην Κύπρο, σημειώνοντας ότι ο Κύπριος παραμένει «κρεατοφάς», με ετήσια κατανάλωση που ξεπερνά συνολικά τα 100 κιλά ανά άτομο, κυρίως σε χοιρινό και κοτόπουλο, αλλά και σημαντικές ποσότητες αρνιού και μοσχαριού. «Το αρνάκι αυτή την εβδομάδα έχει την τιμητική του», είπε, επισημαίνοντας ότι οι σφαγές είναι δεκαπλάσιες σε σχέση με μια συνηθισμένη εβδομάδα.

Το γενικό μήνυμα του κ. Λειβαδιώτη ήταν πως, παρά τις διεθνείς ανατιμήσεις και τις δυσκολίες στην εφοδιαστική αλυσίδα, η κυπριακή αγορά παραμένει ισχυρή, με ποιότητα, επάρκεια και –όπως ο ίδιος τόνισε επανειλημμένα– τιμές που αντέχουν σε σύγκριση με το τι συμβαίνει εκτός Κύπρου.

