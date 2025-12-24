Από απλό υλικό της σαλάτας, τα αγγουράκια έγιναν φέτος ο «πονοκέφαλος» της κυπριακής τσέπης στο χριστουγεννιάτικο καλάθι.

Ο Κυπριακός Σύνδεσμος Καταναλωτών, σε έρευνα 10–19 Δεκεμβρίου, κατέγραψε μείωση 12% στο αρνί λόγω προσφορών, αλλά και εκτίναξη 82% στα αγγούρια, κυρίως εξαιτίας της πτώσης της θερμοκρασίας και των καιρικών συνθηκών.

Οι τιμές του Παρατηρητηρίου

Σύμφωνα με το Παρατηρητήριο Χριστουγέννων της Υπηρεσίας Προστασίας Καταναλωτή, τα αγγουράκια θερμοκηπίου αυξήθηκαν 25,96% με μέση τιμή €3,26/κιλό, ενώ τα χωραφιού 17,77% με μέση τιμή €3,66/κιλό.



Τιμές από υπεραγορές σήμερα





Ο καιρός φταίει – οι τιμές «καίνε»



Οι ανατιμήσεις αποδίδονται κυρίως στις καιρικές συνθήκες και στη ραγδαία πτώση της θερμοκρασίας, που επηρέασαν την παραγωγή. Όπως εξηγούν παράγοντες της αγοράς, τα αγγούρια –ιδίως τα χωραφιού– ακριβαίνουν κάθε χειμώνα, όμως φέτος η ένταση του φαινομένου ξεπέρασε τον «εποχικό κανόνα».



Στην Ελλάδα παρατηρήθηκε μάλιστα το φαινόμενο να πουλουν 3 αγγουράκια στο 1 ευρώ.



