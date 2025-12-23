Της Άντρης Χαραλάμπους

Μια ωρολογιακή βόμβα κρυμμένη μέσα στο τιμόνι. Δύο νέοι άνθρωποι χάθηκαν. Ένας νέος άνδρας επέζησε μετά από δεκάδες επεμβάσεις.

«Στην Κύπρο για χρόνια άφηναν αυτές τις βόμβες να κυκλοφορούν. Χωρίς ενημέρωση, χωρίς έλεγχο, χωρίς ευθύνη», ανέφερε η Μαρία Λούη.

Η εκπομπή «Κωδικός 56» άνοιξε τον φάκελο του μεγαλύτερου σκανδάλου οδικής ασφάλειας στην Κύπρο. Τον φάκελο των αερόσακων ΤΑΚΑΤΑ.

Η Μαρία Λούη σημείωσε ότι «εγώ που μόνη μου έκαμα search, έρευνα στο διαδίκτυο χωρίς να ξέρω ΤΑΚΑΤΑ τζιαι έβαλα θάνατοι από αερόσακους. Έχω ακόμα το search μου. Και μου έβγαλε, πατώθηκε το διαδίκτυο με τη λέξη ΤΑΚΑΤΑ».

Κρατικές υπηρεσίες, πολιτικές ευθύνες, χαμένες προειδοποιήσεις, μια αλυσίδα αμέλειας που κόστισε ζωές.

«Εγώ λέω ευθαρσώς το είπα πολλές φορές δημόσια, ότι οι ευθύνες του νυν Υπ. Μεταφορών είναι τεράστιες αναφορικά με το θάνατο της Στυλιανής Γιωργαλλή», τόνισε η Μαρία Λούη.

Οι φωνές των οικογενειών ξεσκεπάζουν όσα κρύφτηκαν και ζητούν δικαιοσύνη.

«Ανακάλυψα τα ΤΑΚΑΤΑ εγώ, επήα πίσω στην Αστυνομία. Τι εν τουντο ΤΑΚΑΤΑ. Είδα ότι είχε γίνει ακόμα ένα περιστατικό με ανεπανόρθωτες ζημιές και τραυματισμούς ενός 19χρονου το 17. Αλλά εμάς στην Κύπρο δεν ενημερώναν την RAPEX», είπε η Μαρία Λούη.

Σύμφωνα με τον Βουλευτή του ΑΚΕΛ, Κώστα Κώστα «το τεράστιο σκάνδαλο των δολοφονικών αερόσακων ΤΑΚΑΤΑ είναι ένα έγκλημα πραγματικά πολύ μεγάλο χωρίς τιμωρία».

Ο Πρόεδρος των Οικολόγων Σταύρος Παπαδούρης είπε ότι «έρχεται και το άλλο άδικο: οι παράνομες χρεώσεις. Δύο εταιρείες χρέωναν ‘διοικητικό κόστος’… λέγοντας ότι δεν πώλησαν οι ίδιες τα οχήματα. Και εδώ υπάρχει τραγική αμέλεια κράτους».

Με τη σειρά του ο Διευθυντής του ΤΟΜ, Γιώργος Λουκά είπε πως «με βάση τις ανακοινώσεις του Υπουργείου στις 3 Φεβρουαρίου 2025… ανακοινώθηκαν 81.060 οχήματα υπό ανάκληση. Σήμερα εκκρεμούν περίπου 9.514 και μετά… προστέθηκαν άλλες 18.800».

Οι εταιρείες εξακολουθούν να εκδίδουν ανακοινώσεις για νέες ανακλήσεις και υπάρχει έντονη ανησυχία ότι χιλιάδες οδηγοί κυκλοφορούν εν αγνοία τους με φονικούς TAKATA στο τιμόνι.

Χιλιάδες αυτοκίνητα κυκλοφορούν ακόμη στους δρόμους της Κύπρου με φονικούς αερόσακους.