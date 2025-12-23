Υπάρχει μια απογοήτευση διότι δεν υπήρξε μια συμφωνία και μια σύγκλιση απόψεων ανάμεσα στο Υπουργείο Παιδείας και τις συνδικαλιστικές οργανώσεις δήλωσε στο ΚΥΠΕ και κληθείς να σχολιάσει την ψήφιση χθες του νομοσχεδίου για την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών, ο Πρόεδρος της ΟΕΛΜΕΚ, Δημήτρης Ταλιαδώρος.

Μετά τις γιορτές αναμένεται να συνέλθει το Κεντρικό Διοικητικό Συμβούλιο της ΟΕΛΜΕΚ να μελετήσει το νομοσχέδιο που ψηφίστηκε και να αποφασίσει, έχοντας και την απόφαση της Παγκύπριας Συνδιάσκεψης, πώς πορεύεται στη συνέχεια.

Σε ερώτηση αν παραμένει στο τραπέζι η κλιμάκωση των μέτρων από πλευράς της ΟΕΛΜΕΚ, ο κ. Ταλιαδώρος είπε ότι παραμένει ανοικτό το θέμα, προσθέτοντας ότι υπάρχει κατατεθειμένη η εξουσιοδότηση που έχει πάρει το Κεντρικό Διοικητικό Συμβούλιο για τη λήψη μέτρων.

Σημείωσε ότι ο δρόμος είναι μακρύς και ουσιαστικά ψηφίστηκε κάτι που θέλει πάρα -πάρα πολλή δουλειά, πάρα πολλές συμπληρώσεις για να μπορέσει να γίνει λειτουργικό.

Ύστερα από πολύμηνες συζητήσεις και πολύωρες συνεδριάσεις της Επιτροπής Παιδείας της Βουλής καθώς και διαβουλεύσεις με τους εμπλεκόμενες εκπαιδευτικές οργανώσεις, κάποιες εξ αυτών σε υψηλούς τόνους και αντεγκλήσεις, η Ολομέλεια της Βουλής ενέκρινε τη Δευτέρα το νομοσχέδιο περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας και τους κανονισμούς για αξιολόγηση των εκπαιδευτικών και εκπαιδευτικού έργου Δημοτικής και Μέσης Εκπαίδευσης. Το ν/σ εγκρίθηκε με 29 ψήφους υπέρ και 18 εναντίον και οι κανονισμοί με 29 ψήφους υπέρ και 17 εναντίον.

Όπως είπε ο κ. Ταλιαδώρος, δυστυχώς το αίτημα των δύο εκπαιδευτικών οργανώσεων ΟΕΛΜΕΚ και ΠΟΕΔ για να μην αξιολογεί ο Διευθυντής δεν εισακούστηκε.

Σημείωσε ότι στους κανονισμούς αυτούς, η ΟΕΛΜΕΚ πέτυχε τα εξής: Τα δύο προγράμματα επιμόρφωσης για τους νεοεισερχόμενους εκπαιδευτικούς έγινε κατορθωτό να παραμείνει ένα.

«Ένα πρόγραμμα επιμόρφωσης που θα γίνεται είτε για την περίοδο που είναι συμβασιούχοι οι εκπαιδευτικοί ή όταν διορίζονται επί δοκιμασία. Η κλίμακα από το 1-100 που προέβλεπε η πρόταση του Υπουργείου Παιδείας τροποποιήθηκε και επανήλθε η κλίμακα 1-40. Ένα σημαντικό που επιτεύχθηκε και αυτό υπήρχε στην πρόταση του Υπουργείου είναι η δημιουργία δευτεροβάθμιου Οργάνου εξέτασης των ενστάσεων των εκπαιδευτικών για την αξιολόγηση τους. Ειρήσθω εν παρόδω, μέχρι στιγμής με την παρούσα νομοθεσία οι ενστάσεις υποβάλλονταν στο ίδιο κλιμάκιο επιθεωρητών που αξιολόγησαν πρωτοβάθμια, δηλαδή καλούταν να κρίνουν τον εαυτό τους αν αξιολόγησαν σωστά, κάτι που αντίκειται στη φυσική δικαιοσύνη, δηλαδή ο κριτής έκρινε τον εαυτό του εάν σωστά αξιολόγησε τον εκπαιδευτικό», πρόσθεσε.

Άρα, συνέχισε ο κ. Ταλιαδώρος, πλέον θα έχουμε την εφαρμογή ενός δευτεροβάθμιου οργάνου ενστάσεων.

«Το επόμενο σημείο που είναι θετικό στη νομοθεσία επί της περιστάσεις και αναδεικνύει και τις ατέλειες της νομοθεσίας που ψηφίστηκε, υποχρεώνεται το Υπουργείο Παιδείας εντός δύο μηνών να έχει κατατεθειμένους κανονισμούς που θα περιέχουν τα κριτήρια αξιολόγησης, στα οποία εμείς λέμε ότι πρέπει να περιλαμβάνονται και κριτήρια αξιολόγησης των εκπαιδευτικών που είναι σε απόσπαση ή με παραχώρηση υπηρεσιών σε άλλες υπηρεσίες πέραν του Υπουργείου Παιδείας», συμπλήρωσε.

Ο Πρόεδρος της ΟΕΛΜΕΚ ανέφερε, επίσης, ότι η ίδια η Βουλή με την τροποποίηση που ψήφισε χθες έχει αφαιρέσει αυτό που πρόσθεσε η ίδια, δηλαδή την εμπλοκή ενός Βοηθού Διευθυντή Α΄στην αξιολόγηση των εκπαιδευτικών ως σύμβουλος του Διευθυντή.

Είναι κάτι, είπε, που είχαν ζητήσει και σε σχέση με τη διαμορφωτική αξιολόγηση που είναι πράγματι κάνει καινούργιο που φέρουν οι κανονισμοί. Καταγράφεται, σημείωσε, ότι ο Επιθεωρητής Σύμβουλος ασκεί την εποπτεία στη διαμορφωτική αξιολόγηση.

«Εδώ θα κριθεί πόσο παραγωγικό, δημιουργικό και ανοικτόμυαλο είναι το Υπουργείο Παιδείας. Εμείς ως εκπαιδευτικές οργανώσεις λέμε ότι η διαμορφωτική αξιολόγηση πρέπει να γίνεται εντός της σχολικής μονάδας από το Διευθυντή, από τον Βοηθό Διευθυντή Α΄και ο επιθεωρητής σύμβουλος να ασκεί την εποπτεία ή να ενημερώνεται από το σχολείο ανά τετράμηνο πιθανόν, πώς προχωράει η διαμορφωτική αξιολόγηση. Αυτά καταγράφονται στα συν και πλην», πρόσθεσε.

Η αποτίμηση, είπε, «που κάνουμε εμείς και από τις ομιλίες και αυτών που ψήφισαν τους κανονισμούς αλλά και αυτών που τους καταψήφισαν είναι ότι πράγματι το κείμενο ήταν ελλιπέστατο, η διαδικασία ήταν προβληματική σε σχέση με το διάλογο, εξ ου και επισήμανε ένας βουλευτής ότι χρειάστηκε δύο φορές να το στείλουν πίσω στο Υπουργείο Παιδείας για να συνεχιστεί ο διάλογος και να επιδιωχθούν περισσότερες συγκλίσεις και το αναγνώρισαν όλες οι πλευρές ότι λείπουν ουσιαστικά πράγματα μέσα από την πρόταση».

Είπε πως «δικαιολογημένα οι εκπαιδευτικές οργανώσεις αντέδρασαν όλο αυτό το διάστημα διότι μέσα από την αντίδραση τους και την επιμονή τους κατόρθωσαν να συμπληρωθούν αρκετά σημεία στην πρόταση και έστω να υποχρεωθεί να δεσμευτεί το Υπουργείο να φέρει το ουσιαστικό κομμάτι των κανονισμών δύο μήνες μετά από την ψήφιση, δηλαδή τα κριτήρια αξιολόγηση».

Εύστοχα, ανέφερε ο κ. Ταλιαδώρος, κάποιος Βουλευτής επισήμανε ότι ψηφίζουν κανονισμούς οι οποίοι προβλέπουν από ποιον αξιολογούνται οι εκπαιδευτικοί αλλά απουσιάζει το πιο σημαντικό πράγμα, τα κριτήρια με βάση τα οποία αξιολογούνται οι εκπαιδευτικοί.

«Επίσης, έχουμε κάτι που θα ήθελα να επισημάνω είναι ότι και η τροποποίηση που έγινε από Βουλευτή, τον κ. Κάρουλλα, είναι υποχρέωση του Υπουργείου Παιδείας να συζητήσει τα θέματα της εφαρμογής και της στελέχωσης των σχολείων ή των αλλαγών που πρέπει να γίνει στη σχολική λειτουργία και στα ωράρια των εκπαιδευτικών, να τα δει στην Επιτροπή Παρακολούθησης της εφαρμογής των νέων κανονισμών περί αξιολόγησης και ευελπιστούμε αυτή η Επιτροπή να λειτουργήσει απρόσκοπτα, δημιουργικά και η επιδίωξη να είναι πράγματι η σωστότερη και ομαλότερη εφαρμογή των κανονισμών».

Θα τα παρακολουθήσουμε, θα τα συζητήσουμε τώρα στα όργανα μας όλα αυτά και τα θετικά και τα αρνητικά, τόνισε.

Ο κ. Ταλιαδώρος είπε πως ένα από τα αρνητικά της χθεσινής συζήτησης ήταν η ευθεία επίθεση από κάποιο μέλος του Κοινοβουλίου εναντίον των συνδικαλιστικών οργανώσεων και η αμφισβήτηση του δικαιώματος στο συνδικαλιστικό κίνημα και στους εργαζόμενους να ασκήσουν το αναφαίρετο συνταγματικό δικαίωμα της απεργίας.

«Ήταν ατυχέστατη η επίθεση αυτή και ιδιαίτερα από τον πολιτικό χώρο από τον οποίο προέρχεται το συγκεκριμένο μέλος του Κοινοβουλίου», πρόσθεσε.

Σε ερώτηση πότε αναμένεται να συνεδριάσει το Κεντρικό Διοικητικό Συμβούλιο, ο κ. Ταλιαδώρος είπε ότι μέχρι στιγμής φαίνεται ότι θα είναι μετά τις γιορτές.

Ερωτηθείς αν παραμένει στο τραπέζι η κλιμάκωση των μέτρων από πλευράς της ΟΕΛΜΕΚ, ο κ. Ταλιαδώρος είπε ότι παραμένει ανοικτό το θέμα.

«Υιοθετήθηκε η πρόνοια εκεί με τον Διευθυντή και άλλα επιμέρους θέματα, μπορούσε να διατυπωθεί καλύτερα η διαδικασία της διαμορφωτικής αξιολόγησης, που πράγματι είναι το καινούργιο που φέρουν αυτοί οι κανονισμοί και είναι κάτι προς τη σωστή κατεύθυνση ως ιδέα, αλλά στον τρόπο εφαρμογής μπορούσε να γίνουν καλύτερες διατυπώσεις και να εμπλέκεται κυρίως το σχολείο και όχι συγκεντρωτικά το Υπουργείο Παιδείας», σημείωσε.

Είπε, παράλληλα, ότι υπάρχει εκεί κατατεθειμένη η εξουσιοδότηση που έχει πάρει το Κεντρικό Διοικητικό Συμβούλιο για τη λήψη μέτρων. «Θα τα δούμε, ο δρόμος είναι μακρύς και ουσιαστικά ψηφίστηκε κάτι που θέλει πάρα -πάρα πολλή δουλειά, πάρα πολλές συμπληρώσεις για να μπορέσει να γίνει λειτουργικό και χθες αποκαλύφθηκε από ένα από τα μέλη του Κοινοβουλίου ότι θα μπορούσε να μετατεθεί η ολοκλήρωση της διαδικασίας για την αξιολόγηση, μέσα στο ευρωπαϊκό πλαίσιο του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, σε μια άλλη χρονική στιγμή». Δυστυχώς, συνέχισε, «και αυτά που ακούστηκαν ότι οι συνδικαλιστικές οργανώσεις άσκησαν πιέσεις και εκβιασμούς, ο πιο χαρακτηριστικός και έντονος εκβιασμός ήταν ο εκβιασμός των 60,65 εκατομμυρίων πρόστιμο που θα υφιστάμεθα, που φαίνεται πιθανόν εκ των υστέρων να μην ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα».

Απαντώντας σε σχετική ερώτηση, ο κ. Ταλιαδώρος είπε ότι εκείνο που προβλέπεται στην πρώτη φάση είναι επιμορφώσεις.

Αναφέρθηκε και στην ενδυνάμωση των σχολείων, λέγοντας ότι «εμείς λέμε ότι χρειάζονται παιδαγωγικοί σύμβουλοι, Βοηθοί Διευθυντές Α΄στα γυμνάσια που δεν υπάρχουν σήμερα. Υπάρχει δέσμευση γραπτή από τον Γενικό Διευθυντή με οδηγίες της Υπουργού ότι ένα άμεσο ζήτημα που θα πρέπει να δούμε και να συζητήσουμε με το Υπουργείο Παιδείας είναι ακριβώς πώς προχωρεί αυτή η πρόσθεση των θέσεων των παιδαγωγικών συμβούλων, Βοηθών Διευθυντών Α΄όσο το δυνατόν πιο σύντομα, για να προχωρήσει η διαδικασία υλοποίησης των κανονισμών που εγκρίθηκαν χθες και να μπορέσουν να εφαρμοστούν».

Κάλεσε, τέλος, να διδαχθούν όλοι από αυτή την εμπειρία των 14 μηνών και να γίνουν πιο δημιουργικοί και παραγωγικοί και να φτιάξουν ένα καλύτερο παιδαγωγικά από αυτό που ψηφίστηκε χθες σύστημα αξιολόγησης, πιο δημιουργικό, πιο παραγωγικό, πιο αξιοκρατικό, που θα σέβεται και την αξιοπρέπεια των εκπαιδευτικών.

Πηγή: ΚΥΠΕ

