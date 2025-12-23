Επιστρέφει και επίσημα στο ΔΗΚΟ ο ανεξάρτητος Βουλευτής, Μιχάλης Γιακουμή.

Σε ανάρτηση του ο Νικόλας Παπαδόπουλος αναφέρει «Αναγνωρίζουμε την ανάγκη για συνεργασίες, ξεπερνάμε διαφορές του παρελθόντος, προσκαλούμε συναγωνιστές για να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις που έχουμε μπροστά μας. Το κέντρο πρέπει να αποτελεί εγγύηση ασφάλειας και σταθερότητας, και από την προσπάθεια αυτή δεν περισσεύει κανείς».

Μετά, την πιο πάνω εξέλιξη, ο αντιπρόεδρος της ΔΗΠΑ, Μαρίνος Κλεάνθους με γραπτή ανακοίνωση αναφέρει «λυκοφιλία είναι η προσχηματική συνεργασία που παρουσιάζεται ως συμμαχία, χωρίς ειλικρίνεια και χωρίς κοινές αρχές. Αυτό ακριβώς ζούμε σήμερα στο ΔΗΚΟ του κ. Νικόλα Παπαδόπουλου, μέσα από τις λεγόμενες μεταγραφές».

Σύμφωνα με τον κ. Κλεάνθους, τέτοιες συνεργασίες που δεν βασίζονται σε πολιτική σύγκλιση και καθαρό διάλογο, αλλά σε κοινά και συγκυριακά συμφέροντα, υπονομεύουν την εμπιστοσύνη των πολιτών και τη θεμελίωση ενός αξιόπιστου Κέντρου.

«Το Κέντρο χτίζεται με εμπιστοσύνη, συνέπεια και πολιτική εντιμότητα», τονίζει, προσθέτοντας ότι τον Μάιο η πολιτική σκηνή του Κέντρου θα γυρίσει σελίδα «χωρίς τον Νικόλα και την αυλή του», με τη ΔΗΠΑ να παραμένει δυνατή στη Βουλή.