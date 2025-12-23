Οδηγίες προς τα πολιτικά κόμματα απέστειλε την περασμένη Παρασκευή η Επίτροπος Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, λόγω του γεγονότος ότι, κατά τις προεκλογικές περιόδους, υποβάλλονται στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα αρκετά παράπονα που αφορούν τη λήψη μηνυμάτων SMS και ηλεκτρονικών μηνυμάτων (email), σχετικά με την αποστολή μηνυμάτων και διενέργεια κλήσεων πολιτικού περιεχομένου/προώθησης υποψηφιοτήτων.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, με τις εν λόγω οδηγίες, τα πολιτικά κόμματα έχουν κληθεί να ενημερώσουν τους υποψηφίους τους αναφορικά με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη Νομοθεσία περί Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Θα ακολουθήσει και περαιτέρω ενημέρωση σχετικά με τις λοιπές διατάξεις της Νομοθεσίας που διέπουν τη χρήση προσωπικών δεδομένων από πολιτικά κόμματα, πολιτικά κινήματα και ανεξάρτητους υποψηφίους, καταλήγει η ανακοίνωση.

Πηγή: ΚΥΠΕ

